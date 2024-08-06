Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Блогер об обмелении Каспия: Надежды на паводки не оправдались

Каспийское море, Каспий, набережная Каспийского моря в Актау, фото - Новости Zakon.kz от 06.08.2024 19:46 Фото: пресс-служба акима Мангистауской области
Блогер из Актау Азамат Сарсенбаев, часто поднимающий проблемы экологии, в очередной раз снял мелеющее Каспийское море. Он уточнил, что надежда на масштабные паводковые воды не оправдалась, сообщает Zakon.kz.

В подписи к видео за 6 августа 2024 года общественник подчеркивает, что видимых изменений не наблюдается (по крайней мере по всей территории города Актау). Наоборот, продолжает он, по сравнению с прошлым годом, вода отошла.

"Ситуация с обмелением береговой линии по всей территории Актау вынуждает предпринимателей, владельцев яхт и катеров проводить дноуглубительные работы вдоль своих пирсов, чтобы катера не сели на мель при швартовке. А вот выкопанный грунт после дноуглубительных работ, превращается в новообразованный земельный участок…"Азамат Сарсенбаев

Примечательно, что 1 июля в пресс-службе Министерства водных ресурсов и ирригации заявляли, что в 2024 году уровень северо-восточной части Каспийского моря (Атырауская область) увеличился на 119 см. По данным ведомства, такому событию поспособствовали обильное поступление паводковой воды по реке Жайык в апреле-мае, а также дополнительные каналы, проложенные Министерством.

Читайте также

Машины, дорожное движение, транспорт, правила дорожного движения
МВД обратилось к казахстанцам из-за тонировки авто
В Шымкенте начали борьбу с каракуртами
В Шымкенте начали борьбу с каракуртами
Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, погоны
Полицейские отжимались перед гражданским: МВД сделало заявление
Анастасия Московчук
Актау Каспий 2024 год Социальные сети Каспийское море Вода
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
встреча олимпийца
Елдосу Сметову и его личному тренеру вручили ключи от квартир и машин
50-летняя Баян Алагузова стала мамой в третий раз
50-летняя Баян Алагузова стала мамой в третий раз
Любителям больших кошек: почему не стоит заводить мейн-куна
Любителям больших кошек: почему не стоит заводить мейн-куна
филиппинский медалист Олимпиады
Пожизненный запас еды и меблированную квартиру подарили филиппинцу за "золото" ОИ
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: