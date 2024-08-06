Блогер об обмелении Каспия: Надежды на паводки не оправдались

Блогер из Актау Азамат Сарсенбаев, часто поднимающий проблемы экологии, в очередной раз снял мелеющее Каспийское море. Он уточнил, что надежда на масштабные паводковые воды не оправдалась, сообщает Zakon.kz.

В подписи к видео за 6 августа 2024 года общественник подчеркивает, что видимых изменений не наблюдается (по крайней мере по всей территории города Актау). Наоборот, продолжает он, по сравнению с прошлым годом, вода отошла.

"Ситуация с обмелением береговой линии по всей территории Актау вынуждает предпринимателей, владельцев яхт и катеров проводить дноуглубительные работы вдоль своих пирсов, чтобы катера не сели на мель при швартовке. А вот выкопанный грунт после дноуглубительных работ, превращается в новообразованный земельный участок…" Азамат Сарсенбаев

Примечательно, что 1 июля в пресс-службе Министерства водных ресурсов и ирригации заявляли, что в 2024 году уровень северо-восточной части Каспийского моря (Атырауская область) увеличился на 119 см. По данным ведомства, такому событию поспособствовали обильное поступление паводковой воды по реке Жайык в апреле-мае, а также дополнительные каналы, проложенные Министерством.