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В Казахстане по-прежнему царит аномальная жара

В Казахстане по-прежнему царит аномальная жара, фото - Новости Zakon.kz от 07.08.2024 12:21 Фото: unsplash
Какой будет прогноз погоды 8, 9 и 10 августа 2024 года на территории Казахстана, рассказали синоптики. По их данным, изменений не ожидается, сообщает Zakon.kz.

В рассылке метеорологов сказано, что в период 8-10 августа на большей части страны сохранится неустойчивый характер погоды.

"Пройдут дожди с грозами, шквалистым ветром, выпадением града. Наиболее интенсивные дожди ожидаются 8-9 августа на западе, 8-10 августа – на северо-западе, севере, 9-10 августа – в центре, 10 августа – на востоке страны".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

В дополнении специалисты уточнили, что по стране также усилится ветер.

"На юге страны в дневное время сохранится очень сильная жара +38+45 градусов. На северо-западе, севере республики ожидается постепенное понижение температуры до +15+22 градусов".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Ранее синоптики объявили о рекордах дождливого июля 2024 года. По их данным, в первой половине месяца на большей части страны наблюдалась активная циклоническая деятельность. К примеру, был побит температурный рекорд 32-летней давности. Какие сюрпризы еще преподнес второй летний месяц, можно прочитать тут.

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Анастасия Московчук
Казгидромет Погода Казахстан 2024 год Дожди Жара Прогноз погоды
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