Аномальную жару в Казахстане сменят дожди с грозами
Фото: pexels
Синоптики рассказали корреспонденту Zakon.kz о том, какой будет погода в Казахстане в первые три дня последнего месяца лета – с 1 по 3 августа 2024 года.
По данным РГП "Казгидромет", погода будет без осадков лишь на юге страны.
"Неустойчивый характер погоды ожидается практически по всей территории республики, пройдут кратковременные дожди с грозами и усилением ветра, в северной половине – сильные дожди, град, шквал... На западе страны в дневное время ожидается повышение температуры воздуха до +31+36°С, а на остальной территории республики ожидается постепенное понижение температуры", – проинформировали синоптики.
Ранее в РГП "Казгидромет" рассказали, какими будут первые дни августа 2024 года в Астане, Алматы и Шымкенте.
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