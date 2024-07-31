Аномальную жару в Казахстане сменят дожди с грозами

Фото: pexels

Синоптики рассказали корреспонденту Zakon.kz о том, какой будет погода в Казахстане в первые три дня последнего месяца лета – с 1 по 3 августа 2024 года.

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