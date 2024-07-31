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Аномальную жару в Казахстане сменят дожди с грозами

Аномальную жару в Казахстане сменят дожди с грозами, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2024 11:52 Фото: pexels
Синоптики рассказали корреспонденту Zakon.kz о том, какой будет погода в Казахстане в первые три дня последнего месяца лета – с 1 по 3 августа 2024 года.

По данным РГП "Казгидромет", погода будет без осадков лишь на юге страны.

"Неустойчивый характер погоды ожидается практически по всей территории республики, пройдут кратковременные дожди с грозами и усилением ветра, в северной половине – сильные дожди, град, шквал... На западе страны в дневное время ожидается повышение температуры воздуха до +31+36°С, а на остальной территории республики ожидается постепенное понижение температуры", – проинформировали синоптики.

Ранее в РГП "Казгидромет" рассказали, какими будут первые дни августа 2024 года в Астане, Алматы и Шымкенте.

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Казгидромет Погода Казахстан 2024 год Дожди Жара Прогноз погоды
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