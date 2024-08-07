Президента федерации ОО "Жекпе-жек" осудили в Астане

Официальный представитель Агентства по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров 7 августа на брифинге рассказал, что оглашен приговор в отношении президента федерации по Жекпе-жек, сообщает Zakon.kz.

Спикер сообщил, что приговор в отношении президента федерации ОО "Жекпе-жек" Алимбетова Е. огласили в Межрайонном суде по уголовным делам Астаны.

"Он признан виновным в подделке протоколов чемпионата мира по виду спорта "Жекпе-жек", прошедшего в 2021 году в городе Алматы. Ему назначено наказание в виде штрафа в сумме 3 692 000 тенге. Используя поддельные документы, Алимбетов подал заявки на присвоение спортивных званий "мастера спорта международного класса" и "заслуженного тренера Республики Казахстан" лицам, не имеющим отношения к спорту", – озвучил Данияр Бигайдаров.

По его данным, приговор вступил в законную силу.

Ранее Данияр Бигайдаров рассказал, за что был задержан бывший директор уральского футбольного клуба "Акжайык".