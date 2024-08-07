Астанчанка обещала смягчить приговор Бишимбаеву: завершено расследование дела
Фото: pexels, Telegram/Jogargy_sot
Официальный представитель Агентства по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров 7 августа на брифинге рассказал, что завершилось расследование дела в отношении жительницы Астаны, которая обещала за взятку добиться смягчения приговора Куандыку Бишимбаеву, сообщает Zakon.kz.
Он напомнил, что досудебное расследование Антикор провел по заявлению родственников осужденного Бишимбаева.
"Она подозревается в покушении на мошенничество в особо крупном размере, то есть завладении 100 млн тенге путем обмана, под предлогом смягчения приговора Бишимбаеву. Наряду с этим действия подозреваемой квалифицированы как подстрекательство к даче взятки в особо крупном размере", – дополнил Данияр Бигайдаров.
По его словам, проверяются другие эпизоды ее преступной деятельности.
"В отношении нее избрана мера пресечения "содержание под стражей". Расследование в настоящее время завершено, дело находится на ознакомлении", – заключил спикер.
Напомним, 13 мая 2024 года Куандыка Бишимбаева приговорили к 24 годам лишения свободы. 21 июня стало известно, что жительницу Астаны подозревают в хищении 100 млн тенге путем обмана под предлогом смягчения приговора Куандыку Бишимбаеву.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript