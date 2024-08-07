Стали известны подробности о родившей в 12 лет казахстанке

Родившая в 12 лет жительница Павлодарской области все еще находится в перинатальном центре. Врачи оценивают ее состояние и состояние ребенка как удовлетворительное, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщила Региональный уполномоченный по правам ребенка Павлодарской области Сауле Шакенева.

"Лактация у роженицы подавлена, ребенок на искусственном вскармливании, поскольку с 1 сентября юная мама продолжит обучение в школе. Ее психоэмоциональное состояние находится и будет находиться под постоянным контролем специалистов", – написала детский омбудсмен в Instagram.

Отмечается, что семью девочки перевезли в другой населенный пункт. Местный акимат предоставил им арендный частный дом. А его обустройство взяли на себя бизнесмены-меценаты, выходцы из Монголии.

"Они же изъявили желание "сопровождать" данную семью как минимум до момента оформления ими гражданства РК. Действующие нормативно-правовые акты в случае тяжелой жизненной ситуации матери предусматривают помещение в Дом ребенка сроком до 12 месяцев новорожденного, без ограничения в родительских правах. Что и было мной озвучено законным представителям. Однако они отказались, сославшись на имеющиеся с их стороны ресурсы справиться самостоятельно. Тем не менее семья будет находиться под жестким контролем как со стороны МИО (местные исполнительные органы – Прим.ред.), уполномоченных органов, так и с моей стороны в том числе", – резюмировала Шакенева.

Отметим, что в числе меценатов, взявших "под крыло" семью юной мамы, – многодетный отец, бизнесмен и депутат областного маслихата Асылбек Туганбай. 25 лет назад он вместе со своей семьей также переехал из Монголии на свою историческую Родину – в Казахстан. Узнав об этой истории он почти сразу же предложил помощь от имени своих друзей, бизнесменов, из числа кандасов. И в дальнейшем он намерен помогать семье.

Асылбеку Туганбаю дали почетное право дать имя новорожденной девочке. Он назвал ребенка Томирис.

23 июля 2024 года сообщалось, что в Щербактинском районе Павлодарской области 20 июля родила 12-летняя школьница. Ранее семья девочки была выявлена группой оперативного реагирования акимата Галкинского сельского округа как многодетная и малообеспеченная, ей назначили адресную соцпомощь. 16 августа 2024 года молодой маме исполнится 13 лет.

Позже в Минпросвещения сообщили, что все произошло дома, с ближайшим родственником, тоже несовершеннолетним. Было заведено уголовное дело. Несовершеннолетний находится в психиатрической больнице, где проводят определенные экспертизы.