Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Стали известны подробности о родившей в 12 лет казахстанке

Подробности о родившей в 12-лет казахстанке, фото - Новости Zakon.kz от 07.08.2024 14:30 Фото: pexels
Родившая в 12 лет жительница Павлодарской области все еще находится в перинатальном центре. Врачи оценивают ее состояние и состояние ребенка как удовлетворительное, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщила Региональный уполномоченный по правам ребенка Павлодарской области Сауле Шакенева.

"Лактация у роженицы подавлена, ребенок на искусственном вскармливании, поскольку с 1 сентября юная мама продолжит обучение в школе. Ее психоэмоциональное состояние находится и будет находиться под постоянным контролем специалистов", – написала детский омбудсмен в Instagram.

Отмечается, что семью девочки перевезли в другой населенный пункт. Местный акимат предоставил им арендный частный дом. А его обустройство взяли на себя бизнесмены-меценаты, выходцы из Монголии.

"Они же изъявили желание "сопровождать" данную семью как минимум до момента оформления ими гражданства РК. Действующие нормативно-правовые акты в случае тяжелой жизненной ситуации матери предусматривают помещение в Дом ребенка сроком до 12 месяцев новорожденного, без ограничения в родительских правах. Что и было мной озвучено законным представителям. Однако они отказались, сославшись на имеющиеся с их стороны ресурсы справиться самостоятельно. Тем не менее семья будет находиться под жестким контролем как со стороны МИО (местные исполнительные органы – Прим.ред.), уполномоченных органов, так и с моей стороны в том числе", – резюмировала Шакенева.

Отметим, что в числе меценатов, взявших "под крыло" семью юной мамы, – многодетный отец, бизнесмен и депутат областного маслихата Асылбек Туганбай. 25 лет назад он вместе со своей семьей также переехал из Монголии на свою историческую Родину – в Казахстан. Узнав об этой истории он почти сразу же предложил помощь от имени своих друзей, бизнесменов, из числа кандасов. И в дальнейшем он намерен помогать семье.

Асылбеку Туганбаю дали почетное право дать имя новорожденной девочке. Он назвал ребенка Томирис.

23 июля 2024 года сообщалось, что в Щербактинском районе Павлодарской области 20 июля родила 12-летняя школьница. Ранее семья девочки была выявлена группой оперативного реагирования акимата Галкинского сельского округа как многодетная и малообеспеченная, ей назначили адресную соцпомощь. 16 августа 2024 года молодой маме исполнится 13 лет.

Позже в Минпросвещения сообщили, что все произошло дома, с ближайшим родственником, тоже несовершеннолетним. Было заведено уголовное дело. Несовершеннолетний находится в психиатрической больнице, где проводят определенные экспертизы.

Читайте также

Суд
Президента федерации по Жекпе-жек осудили в Астане
Бишимбаев
Астанчанка обещала смягчить приговор Бишимбаеву: завершено расследование дела
задержание
Стало известно, за что задержали экс-директора клуба "Акжайык"
Ирина Капитанова
Павлодарская область 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
филиппинский медалист Олимпиады
Пожизненный запас еды и меблированную квартиру подарили филиппинцу за "золото" ОИ
фон и замок
Казахстанцам с 1 сентября начнут списывать незаконно оформленные кредиты
Стало известно, как Баян Алагузова назвала новорожденную дочь
Стало известно, как Баян Алагузова назвала новорожденную дочь
Машины, дорожное движение, транспорт, правила дорожного движения
МВД обратилось к казахстанцам из-за тонировки авто
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: