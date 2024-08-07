Заставлял военнослужащих строить дом: оглашен приговор бывшему вице-министру по ЧС

Официальный представитель Агентства по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров 7 августа на брифинге рассказал, что Военный суд Акмолинского гарнизона огласил приговор в отношении бывшего вице-министра по чрезвычайным ситуациям Ибрагима Кульшимбаева, сообщает Zakon.kz.

По данным спикера, Кульшимбаев признан виновным в превышении власти. Он давал незаконные указания руководству подведомственных учреждений МЧС о привлечении военнослужащих и специальной техники к строительству своего частного дома.

"Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе и субъектах квазигосударственного сектора. Суд постановил внести представление на имя главы государства о лишении Кульшимбаева воинского звания генерал-майор", – сказал официальный представитель Антикора.

Данияр Бигайдаров уточнил, что приговор в законную силу не вступил.

22 августа 2023 года Ибрагим Кульшимбаев был освобожден от должности первого вице-министра.