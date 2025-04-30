Бывший глава "Банка Астаны" осужден заочно к 10 годам

30 апреля 2025 года официальный представитель Агентства по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров рассказал о приговоре бывшему руководству и сотрудникам "Банка Астаны", сообщает Zakon.kz.

По словам спикера, 22 апреля Межрайонным судом по уголовным делам Астаны оглашен обвинительный приговор в отношении бывшего топ-менеджмента и сотрудников АО "Банк Астаны".

"Суд признал виновным экс-председателя Совета директоров и мажоритарного акционера АО "Банк Астаны" Тохтарова в хищении под видом оказания агентских услуг и незаконном отчуждении в пользу подконтрольной компании бизнес-центра в городе Алматы в предбанкротный период", – сообщил Бигайдаров.

Олжас Тохтаров заочно осужден к 10 годам лишения свободы, с конфискацией имущества в виде жилых, административных, производственных объектов, строений, земельных участков, ценных бумаг и криптовалют на общую сумму более 14 млрд тенге.

"Виновными признаны также его подчиненные из числа бывших руководителей филиала, отдела и менеджмента АО "Банк Астаны". С учетом их сотрудничества с органом уголовного преследования и судом, признания вины и оказания содействия в раскрытии противоправных деяний суд назначил им наказание, не связанное с лишением свободы", – продолжил спикер.

Приговор не вступил в законную силу.

Бигайдаров также добавил, что имущество, конфискованное судом, установлено в ходе следствия по результатам параллельного финансового расследования.

"Собранными материалами доказана фактическая принадлежность активов фигуранту, часть которых оформлена на аффилированных лиц. Во исполнение поручения главы государства работа по возврату незаконно приобретенных активов и возмещению причиненного ущерба продолжается", – дополнил представитель Антикора.

Он также рассказал, что с 2022 года по настоящее время антикоррупционной службой обеспечен возврат имущественных активов и денег государству на сумму свыше 1 трлн 130 млрд тенге. Немалая доля активов возвращена из-за рубежа. Сумма таких активов составила более 670 млн долларов США. Это порядка 300 млрд тенге. В том числе это деньги, возвращенные из Австрии, Лихтенштейна, Объединенных Арабских Эмиратов, Турции.

Осенью 2024 года бывшего мажоритарного акционера АО "Банк Астаны" Олжаса Тохтарова через СМИ вызывали в Антикор в рамках расследования уголовного дела по факту хищения активов банка в особо крупном размере. Дело связано с фиктивными агентскими услугами и незаконным отчуждением здания бизнес-центра в Алматы в пользу подконтрольного ТОО "SKK Tennasy Group".