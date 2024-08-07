Присуждение образовательных грантов: внесены изменения

Министр науки и высшего образования приказом от 31 июля 2024 года внес изменения в Правила оказания государственной услуги "Присуждение образовательных грантов, а также оказание социальной поддержки обучающимся в организациях высшего образования", сообщает Zakon.kz.

Государственная услуга оказывается Министерством науки и высшего образования РК через приемную комиссию.

В правилах уточняется, что после приема пакета документов сотрудник услугодателя — секретарь приемной комиссии ОВПО в течение одного рабочего дня до 21 июля календарного года направляет сведения из базы данных приемной комиссий ОВПО в общую базу данных РГППХ "Национальный центр тестирования" МНВО РК (НЦТ).

Заявителю выдается справка об участии в конкурсе на присуждении образовательных грантов.

Национальный центр тестирования с 22 по 27 июля календарного года осуществляет подготовку базы данных и необходимых выходных документов (сводные ведомости в разрезе групп образовательных программ) для рассмотрения на заседании республиканской конкурсной комиссии.

Затем на основании решения республиканской конкурсной комиссии министерство до 10 августа календарного года издает приказ о присуждении образовательных грантов.

Копия приказа передается в НЦТ. На основании приказа НЦТ в течение трех рабочих дней осуществляет подготовку электронных свидетельств о присуждении образовательных грантов.

Также говорится, что МНВО в течение трех рабочих дней с даты утверждения или изменения подзаконного нормативного правового акта, определяющего порядок оказания государственной услуги, актуализирует информацию о порядке ее оказания и направляет в Единый контакт-центр.

Какие документы нужны для оказания госуслуги

при обращении к услугодателю:

заявление на конкурс по форме;

документ об образовании (подлинник);

сертификат единого национального тестирования (за исключением граждан РК, выслуживших установленный срок срочной воинской службы по призыву);

документ, удостоверяющий личность либо электронный документ из сервиса цифровых документов (требуется для идентификации личности);

заключение врачебно-консультационной комиссии;

свидетельство о смерти либо уведомление о смерти обоих или единственного родителя, или иные документы, подтверждающие отсутствие родителей (решение суда о лишении либо ограничении родительских прав, признании безвестно отсутствующими, объявлении их умершими);

подтверждающий документ для лиц, приравненных по льготам к участникам ВОВ (при наличии);

подтверждающий документ для лиц казахской национальности, не являющихся гражданами РК (при наличии).

Лица, окончившие подготовительные отделения ОВПО на основе государственного образовательного заказа с усиленной языковой подготовкой, представляют транскрипт об окончании, подписанный руководителем ОВПО.

Лица, имеющие документы об образовании организаций образования, реализующих образовательные программы технического и профессионального, послесреднего образования, подтвердившие квалификацию и имеющие стаж работы по соответствующей специальности не менее одного года, дополнительно подают один из следующих документов:

трудовую книжку;

послужной список (перечень сведений о работе, трудовой деятельности работника), подписанный работодателем, заверенный печатью организации (при ее наличии);

архивную справку, содержащую сведения о трудовой деятельности работника;

выписку из единого накопительного пенсионного фонда о перечисленных обязательных пенсионных взносах и сведения из Государственного фонда социального страхования о произведенных социальных отчислениях;

трудовой договор с отметкой работодателя о дате и основании его прекращения;

выписки из актов работодателя, подтверждающих возникновение и прекращение трудовых отношений на основе заключения и прекращения трудового договора;

выписки из ведомости выдачи заработной платы работникам.

В заявлении поступающий для участия в конкурсе на присуждение образовательного гранта высшего образования указывает выбранную им группу образовательных программ высшего образования и ОВПО.

При совпадении профильных предметов поступающий может указать до четырех групп образовательных программ.

Подтверждением принятия документов является выдача расписки с указанием фамилии и инициалов лица, принявшего документов, а также штамп, входящий номер и дата.

Для получения социальной поддержки нужно представить в приемную комиссию:

заявление на имя руководителя ОВПО в произвольной форме;

заключение врачебно-консультационной комиссии;

свидетельство о смерти либо уведомление о смерти обоих или единственного родителя, или иные документы, подтверждающие отсутствие родителей (решение суда о лишении либо ограничении родительских прав, признании безвестно отсутствующими, объявлении их умершими, признании недееспособными (ограниченно дееспособными);

подтверждающие документы лиц, приравненных по льготам к участникам Великой Отечественной войны;

документ, удостоверяющий личность, либо электронный документ из сервиса цифровых документов (требуется для идентификации личности).

при обращении через портал:

заявление на конкурс в форме электронного документа, подписанного ЭЦП;

электронный документ об образовании;

цифровое фото размером 3х4;

медицинская справка по форме 075/у в электронном формате;

электронное заключение врачебно-консультационной комиссии;

электронный документ, подтверждающий преимущества услугополучателя (свидетельство о смерти либо уведомление о смерти обоих или единственного родителя, или иные документы, подтверждающие отсутствие родителей, подтверждающие документы лиц, приравненных по льготам к участникам Великой Отечественной войны, справки об инвалидности).

Сведения о документе, удостоверяющем личность, по опеке и попечительству, сертификате единого национального тестирования (за исключением граждан РК, выслуживших установленный срок срочной воинской службы по призыву) услугодатель получает посредством информационной системы из соответствующих государственных информационных систем через шлюз "электронного правительства".

При оказании госуслуги заявитель дает письменное согласие на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся в информационных системах.

После подачи заявления ему вручается уведомление в "личном кабинете" о принятии документов для участия в конкурсе либо мотивированный ответ об отказе.

В случае присуждения образовательного гранта заявитель получает электронное свидетельство о присуждении образовательного гранта в ОВПО на обучение, в котором выигран грант.

Сведения о распределении государственного образовательного заказа на подготовку специалистов с высшим образованием по группам образовательных программ публикуются в средствах массовой информации, а также на интернет-ресурсе министерства.

Приказ вводится в действие с 17 августа 2024 года.

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