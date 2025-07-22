Абитуриенты-2025: какие специальности лидируют в конкурсе грантов
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
21 июля в Министерстве науки и высшего образования Казахстана рассказали подробную информацию для абитуриентов, участвующих в конкурсе по присуждению образовательных грантов, сообщает Zakon.kz.
В этом году для обучения на бакалавриате выделено более 77 тыс. грантов, передает пресс-служба министерства. Наибольшее количество грантов выделено на инженерные и технические направления.
Лидерами по числу заявлений стали направления:
- "Педагогические науки";
- "Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли";
- "Информационно-коммуникационные технологии".
Самый большой конкурс на одно грантовое место ожидается среди будущих переводчиков, учителей, психологов, дизайнеров и юристов.
"Решение по присуждению грантов принимает Республиканская конкурсная комиссия, в состав которой входят парламентарии, представители государственных органов и общественных организаций", – говорится в сообщении.
Списки обладателей грантов будут опубликованы до 10 августа, а зачисление в вузы завершится 25 августа.
21 июля в стране началось комплексное тестирование для поступления в магистратуру.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript