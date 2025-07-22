Абитуриенты-2025: какие специальности лидируют в конкурсе грантов

21 июля в Министерстве науки и высшего образования Казахстана рассказали подробную информацию для абитуриентов, участвующих в конкурсе по присуждению образовательных грантов, сообщает Zakon.kz.

В этом году для обучения на бакалавриате выделено более 77 тыс. грантов, передает пресс-служба министерства. Наибольшее количество грантов выделено на инженерные и технические направления.

Лидерами по числу заявлений стали направления:

"Педагогические науки";

"Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли";

"Информационно-коммуникационные технологии".

Самый большой конкурс на одно грантовое место ожидается среди будущих переводчиков, учителей, психологов, дизайнеров и юристов.

"Решение по присуждению грантов принимает Республиканская конкурсная комиссия, в состав которой входят парламентарии, представители государственных органов и общественных организаций", – говорится в сообщении.

Списки обладателей грантов будут опубликованы до 10 августа, а зачисление в вузы завершится 25 августа.

21 июля в стране началось комплексное тестирование для поступления в магистратуру.