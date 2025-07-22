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Общество

Абитуриенты-2025: какие специальности лидируют в конкурсе грантов

Студент, студенты, университет, университеты, вуз, вузы, абитуриент, абитуриенты, выпускник, выпускники, поступление, образование, высшее учебное заведение, высшие учебные заведения, обучение, фото - Новости Zakon.kz от 22.07.2025 08:10 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
21 июля в Министерстве науки и высшего образования Казахстана рассказали подробную информацию для абитуриентов, участвующих в конкурсе по присуждению образовательных грантов, сообщает Zakon.kz.

В этом году для обучения на бакалавриате выделено более 77 тыс. грантов, передает пресс-служба министерства. Наибольшее количество грантов выделено на инженерные и технические направления.

Лидерами по числу заявлений стали направления:

  • "Педагогические науки";
  • "Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли";
  • "Информационно-коммуникационные технологии".

Самый большой конкурс на одно грантовое место ожидается среди будущих переводчиков, учителей, психологов, дизайнеров и юристов.

"Решение по присуждению грантов принимает Республиканская конкурсная комиссия, в состав которой входят парламентарии, представители государственных органов и общественных организаций", – говорится в сообщении.

Списки обладателей грантов будут опубликованы до 10 августа, а зачисление в вузы завершится 25 августа.

21 июля в стране началось комплексное тестирование для поступления в магистратуру.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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