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Ковшом экскаватора забивали гвозди: как отмечают день строителя в ВКО

Ковшом экскаватора забивали гвозди, фото - Новости Zakon.kz от 08.08.2024 16:14 Фото: пресс-центр ВКО
На строительной площадке за Восточно-Казахстанским областным драматическим театром состоялись состязания, приуроченные ко Дню строителя.

Мероприятие стало площадкой для выявления лучших специалистов строительной отрасли. Участники смогли продемонстрировать свои навыки и мастерство в различных аспектах строительного дела.

Ковшом экскаватора забивали гвозди, фото - Новости Zakon.kz от 08.08.2024 16:14

Фото: пресс-центр ВКО

"Традиционно во второе воскресенье августа отмечается профессиональный праздник День строителя. В его преддверии акиматом области были организованны соревнования под названием "Лучшие из лучших". В них вызвались принять участие строительные компании не только из ВКО, но и других регионов страны". Руководитель отдела государственных услуг и административно-правовой работы Управления ГАСК ВКО Назгуль Нурланова
Ковшом экскаватора забивали гвозди, фото - Новости Zakon.kz от 08.08.2024 16:14

Фото: пресс-центр ВКО

Соревнования проходили по трем категориям: лучшие каменщик, механизатор экскаватора и погрузчика. Отдельно стоит упомянуть зрелищные конкурсы, которые предстояло выполнить водителям экскаватора. При помощи ковша своей машины им необходимо было сбить кегли, забить гвоздь и закрыть спичечный коробок.

Ковшом экскаватора забивали гвозди, фото - Новости Zakon.kz от 08.08.2024 16:14

Фото: пресс-центр ВКО

"Я очень доволен сегодняшними соревнованиями. Поучаствовал в конкурсе на закрытие спичечного коробка ковшом экскаватора. Последний раз занимался чем-то подобным девять лет назад в Зайсане. Казалось бы, простая мелочь, но это лишнее подтверждение тому, что навыки и умения не забыты. Думаю, что стоит проводить такое мероприятие каждый год на День строителя. Спасибо всем участникам за интересное состязание и отдельное спасибо руководству моей компании, отправившей меня сюда". Участник соревнований Александр Костров
Ковшом экскаватора забивали гвозди, фото - Новости Zakon.kz от 08.08.2024 16:14

Фото: пресс-центр ВКО

Победители получили призы и благодарственные письма, а также возможность продемонстрировать зрителям свои навыки на профессиональной арене.

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