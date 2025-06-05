Молодежная инициатива: в ВКО состоялась экоакция "Жастар күші – табиғат тынысы"

5 июня 2025 года на территории Восточно-Казахстанского областного драматического театра в рамках программы "Таза Қазақстан" прошла экологическая акция "Жастар күші – табиғат тынысы" приуроченная ко Дню эколога, который ежегодно отмечается 5 июня, сообщает Zakon.kz.

Мероприятие было направлено на формирование экологической культуры среди молодежи, популяризацию бережного отношения к окружающей среде, а также поддержку инициатив по озеленению и восстановлению природных ресурсов региона.

В ходе акции была проведена посадка саженцев с участием экоактивистов, студентов, волонтеров и представителей молодежных трудовых отрядов "Жасыл ел". Молодежь региона продемонстрировала свою активную гражданскую позицию и вклад в улучшение экологической обстановки.

Фото: пресс-центр ВКО

Акция стала частью масштабной работы по восстановлению лесного фонда, реализуемой во исполнение поручения Главы государства. В Восточно-Казахстанской области планируется высадить 76 млн саженцев на площади 15 тыс. га.

Фото: пресс-центр ВКО

За последние четыре года на территории области уже было высажено 24,4 млн саженцев на площади 4,8 тыс. га – все плановые показатели выполнены в полном объеме.

В текущем году продолжается активная реализация планов: предусмотрена посадка 15,7 млн саженцев на площади 3309 га.

Фото: пресс-центр ВКО

Айдос Адильбеков, руководитель областного волонтерского фронт-офиса, в своем слове рассказал о развитии просветительских услуг в рамках программы "Таза Казахстан". Основная цель этой программы – привлечь молодежь к экологическим волонтёрским инициативам и сформировать экологическую культуру. Как отметил Адильбеков, молодое поколение играет важную роль в охране окружающей среды, поэтому, помимо подобных мероприятий, для них организуются лекции, семинары и практические занятия.

Фото: пресс-центр ВКО

Организаторы отметили высокий уровень вовлеченности молодежи и выразили благодарность всем участникам акции за вклад в сохранение природы и развитие зеленой инфраструктуры региона.