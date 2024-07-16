Россиянка сломала ногу во время похода с супругом по ущелью Левый Талгар

Фото: скриншот видео

14 июля супруги из Санкт-Петербурга решили пройти туристический маршрут "Большая Алматинская кругосветка" в Заийлийском Алатау. 15 июля во время похода по ущелью Левый Талгар, супруга оступилась и получила закрытый перелом правой бедренной кости, сообщает Zakon.kz.

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