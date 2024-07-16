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Россиянка сломала ногу во время похода с супругом по ущелью Левый Талгар

помощь спасателей в алматинских горах, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2024 23:17 Фото: скриншот видео
14 июля супруги из Санкт-Петербурга решили пройти туристический маршрут "Большая Алматинская кругосветка" в Заийлийском Алатау. 15 июля во время похода по ущелью Левый Талгар, супруга оступилась и получила закрытый перелом правой бедренной кости, сообщает Zakon.kz.

Женщине потребовалась эвакуация.

"Спасатели РОСО пешим ходом выдвинулись к иностранным туристам, найдя их, оказали первую медицинскую помощь. 16 июля еще одна группа спасателей РОСО совместно с "КазАвиаСпас" на вертолете МИ-8 эвакуировали туристов в город Алматы и передали сотрудникам ЦМК". Республиканский оперативно-спасательный отряд" МЧС РК

Ранее сообщалось, что астанчане попали в опасную для жизни ситуацию из-за непогоды в Боровом.

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