Россиянка сломала ногу во время похода с супругом по ущелью Левый Талгар
Фото: скриншот видео
14 июля супруги из Санкт-Петербурга решили пройти туристический маршрут "Большая Алматинская кругосветка" в Заийлийском Алатау. 15 июля во время похода по ущелью Левый Талгар, супруга оступилась и получила закрытый перелом правой бедренной кости, сообщает Zakon.kz.
Женщине потребовалась эвакуация.
"Спасатели РОСО пешим ходом выдвинулись к иностранным туристам, найдя их, оказали первую медицинскую помощь. 16 июля еще одна группа спасателей РОСО совместно с "КазАвиаСпас" на вертолете МИ-8 эвакуировали туристов в город Алматы и передали сотрудникам ЦМК". Республиканский оперативно-спасательный отряд" МЧС РК
Ранее сообщалось, что астанчане попали в опасную для жизни ситуацию из-за непогоды в Боровом.
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