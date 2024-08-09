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В каких регионах Казахстана в августе ожидается засуха

засуха лето, фото - Новости Zakon.kz от 09.08.2024 14:46 Фото: pxhere
Специалисты РГП "Казгидромет" опубликовали окончательный прогноз по засухе на август 2024 года. Особенно дефицит осадков ощутят жители некоторых районов Алматинской, Жамбылской и Кызылординской областей, сообщает Zakon.kz.

Согласно окончательным расчетам, в августе 2024 года на территории Казахстана атмосферное увлажнение ожидается умеренно влажным в отдельных районах на севере, северо-западе и востоке республики.

Засушливые условия предполагаются в отдельных районах Костанайской, Алматинской, Жамбылской и Кызылординской областей, где в течение вегетационного периода наблюдается дефицит осадков.

Умеренно влажно в августе ожидается:

  • на большей части Северо-Казахстанской, Костанайской, Акмолинской и Павлодарской областей;
  • в Айтекебийском, Каргалинском, Мугалжарском и Хромтауском районах Актюбинской области;
  • в Катон-Карагайском и Куршимском районах Восточно-Казахстанской области.

Умеренно засушливые условия:

  • в южной части Балхашского района и в северной части Жамбылского района Алматинской области;
  • в Мойынкумском и Таласском районах Жамбылской области;
  • в Кармакшинском районе Кызылординской области.
"На остальной территории страны условия увлажнения ожидаются близкими к нормальным для этого месяца".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Ранее метеорологи предоставили прогноз погоды по Казахстану на 10-12 августа 2024 года. Специалисты прогнозируют постепенное понижение температуры на выходные.

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