В каких регионах Казахстана в августе ожидается засуха

Специалисты РГП "Казгидромет" опубликовали окончательный прогноз по засухе на август 2024 года. Особенно дефицит осадков ощутят жители некоторых районов Алматинской, Жамбылской и Кызылординской областей, сообщает Zakon.kz.

Согласно окончательным расчетам, в августе 2024 года на территории Казахстана атмосферное увлажнение ожидается умеренно влажным в отдельных районах на севере, северо-западе и востоке республики.

Засушливые условия предполагаются в отдельных районах Костанайской, Алматинской, Жамбылской и Кызылординской областей, где в течение вегетационного периода наблюдается дефицит осадков.

Умеренно влажно в августе ожидается:

на большей части Северо-Казахстанской, Костанайской, Акмолинской и Павлодарской областей;

в Айтекебийском, Каргалинском, Мугалжарском и Хромтауском районах Актюбинской области;

в Катон-Карагайском и Куршимском районах Восточно-Казахстанской области.

Умеренно засушливые условия:

в южной части Балхашского района и в северной части Жамбылского района Алматинской области;

в Мойынкумском и Таласском районах Жамбылской области;

в Кармакшинском районе Кызылординской области.

"На остальной территории страны условия увлажнения ожидаются близкими к нормальным для этого месяца". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Ранее метеорологи предоставили прогноз погоды по Казахстану на 10-12 августа 2024 года. Специалисты прогнозируют постепенное понижение температуры на выходные.