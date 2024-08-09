Свыше 40 лет посвятила педагогике акмолинский математик Маржан Байгужина
За это время она прошла все этапы становления как педагог, будучи на пенсии продолжает быть востребованным учителем.
Трудовой путь начала в одной из школ Зерендинского района в 1979 году.
Как говорит героиня, математику она любила с детства, в выборе профессии ей помог отец, поделилась, что не жалеет о принятом решении и считает, что педагог – самая почетная профессия. К тому же, очень любит математику за ее точность и фундаментальность. Педагог с трепетом и гордостью рассказывает о достижениях своих учеников, поддерживает каждого из них, невзирая на успеваемость и оценки.
"Не бывает плохих или хороших учеников, каждый учащийся – личность, со своими качествами и способностями. Очень радует, когда твои ученики показывают достойные результаты. Мой ученик Панасюра Даннил в этом году набрал 10 баллов из 10 по математической грамотности на ЕНТ. До этого, один из учащихся Берик Ташенов занял первое место в республиканской олимпиаде по математике. Ученица 11 класса Камила Хаметова окончила школу с "Алтын белгі" набрав по математике 10 из 10 баллов на ЕНТ. За всю мою педагогическую практику, таких примеров немало, я волнуюсь за своих детей, радуюсь их удачам, учителем мечтала быть с детства, для меня это самая почетная и уважаемая профессия. Ценный совет по профессиональному направлению мне дал папа, серьезный разговор с ним состоялся после выпускного. Он настоятельно рекомендовал выбрать математику, которая мне легко давалась, как науку точную и незыблемую. Мой отец оказался прав. За годы моей работы в образовании школьные программы по гуманитарным предметам подверглись коренным изменениям. Математика вечна и фундаментальна, будучи уже в пенсионном возрасте, я востребована ,как учитель математики", — констатировала Маржан Ергалиевна.
Большой опыт в сфере образования она получила, проработав руководителем отдела профессионально-практической деятельности и трудоустройства КГУ имени Шокана Уалиханова, была директором лицея при вышеназванном университете. Занимала должность руководителя Зерендинского дома детского творчества, была руководителем кружка группы по подготовке к олимпиаде по математике. Была директором департамента по организации учебного процесса и старшим преподавателем кафедры математики Академии Кокше. По сей день применяет в работе накопленный годами опыт.
"Я считаю, что к каждому ученику нужно найти особый подход, в наше время, когда дети всю информацию черпают из интернета, сложнее заинтересовать ребенка. Но я стараюсь творчески подходить к работе. Разрабатываю индивидуальные образовательные программы, учитывая интересы детей. Особое внимание уделяется созданию новых технологий при онлайн обучении. Самое важное в работе с детьми, позволить раскрыть талант каждого из них, даже если эти способности не связаны с предметом, который преподаешь. Я уверена, что в каждом ребенке есть дар, просто нужно помочь ему не стесняясь его проявить", — отметила Маржан Байгужина.
Государство оказывает колоссальную поддержку для развития сферы образования в регионах. Проектная мощность основной школы села Байтерек на сегодня составляет 320 ученических мест, обучение проводится на двух на государственном и на русском языках. Школа имеет статус общеобразовательной. В коллективе трудится педагогов. Недавно был проведен капитальный ремонт первого этажа здания, ежегодно проводится текущий ремонт.
По информации управления образования в текущем году в Акмолинской планируется завершить строительство 5 школ на 1740 мест и трех студенческих общежитий по 300 мест. Работа, направленная на улучшение качества образования в регионе продолжится.