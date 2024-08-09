Свыше 40 лет посвятила педагогике акмолинский математик Маржан Байгужина

Учитель высшей категории, бакалавр педагогики и психологии, член Акмолинского областного совета развития системы дополнительного образования и учитель математики основной школы села Байтерек Зерендинского района Акмолинской области Маржан Байгужина посвятила образованию порядка 40 лет.

За это время она прошла все этапы становления как педагог, будучи на пенсии продолжает быть востребованным учителем.

Трудовой путь начала в одной из школ Зерендинского района в 1979 году.

Как говорит героиня, математику она любила с детства, в выборе профессии ей помог отец, поделилась, что не жалеет о принятом решении и считает, что педагог – самая почетная профессия. К тому же, очень любит математику за ее точность и фундаментальность. Педагог с трепетом и гордостью рассказывает о достижениях своих учеников, поддерживает каждого из них, невзирая на успеваемость и оценки.

"Не бывает плохих или хороших учеников, каждый учащийся – личность, со своими качествами и способностями. Очень радует, когда твои ученики показывают достойные результаты. Мой ученик Панасюра Даннил в этом году набрал 10 баллов из 10 по математической грамотности на ЕНТ. До этого, один из учащихся Берик Ташенов занял первое место в республиканской олимпиаде по математике. Ученица 11 класса Камила Хаметова окончила школу с "Алтын белгі" набрав по математике 10 из 10 баллов на ЕНТ. За всю мою педагогическую практику, таких примеров немало, я волнуюсь за своих детей, радуюсь их удачам, учителем мечтала быть с детства, для меня это самая почетная и уважаемая профессия. Ценный совет по профессиональному направлению мне дал папа, серьезный разговор с ним состоялся после выпускного. Он настоятельно рекомендовал выбрать математику, которая мне легко давалась, как науку точную и незыблемую. Мой отец оказался прав. За годы моей работы в образовании школьные программы по гуманитарным предметам подверглись коренным изменениям. Математика вечна и фундаментальна, будучи уже в пенсионном возрасте, я востребована ,как учитель математики", — констатировала Маржан Ергалиевна.

Большой опыт в сфере образования она получила, проработав руководителем отдела профессионально-практической деятельности и трудоустройства КГУ имени Шокана Уалиханова, была директором лицея при вышеназванном университете. Занимала должность руководителя Зерендинского дома детского творчества, была руководителем кружка группы по подготовке к олимпиаде по математике. Была директором департамента по организации учебного процесса и старшим преподавателем кафедры математики Академии Кокше. По сей день применяет в работе накопленный годами опыт.





"Я считаю, что к каждому ученику нужно найти особый подход, в наше время, когда дети всю информацию черпают из интернета, сложнее заинтересовать ребенка. Но я стараюсь творчески подходить к работе. Разрабатываю индивидуальные образовательные программы, учитывая интересы детей. Особое внимание уделяется созданию новых технологий при онлайн обучении. Самое важное в работе с детьми, позволить раскрыть талант каждого из них, даже если эти способности не связаны с предметом, который преподаешь. Я уверена, что в каждом ребенке есть дар, просто нужно помочь ему не стесняясь его проявить", — отметила Маржан Байгужина.

Государство оказывает колоссальную поддержку для развития сферы образования в регионах. Проектная мощность основной школы села Байтерек на сегодня составляет 320 ученических мест, обучение проводится на двух на государственном и на русском языках. Школа имеет статус общеобразовательной. В коллективе трудится педагогов. Недавно был проведен капитальный ремонт первого этажа здания, ежегодно проводится текущий ремонт.

По информации управления образования в текущем году в Акмолинской планируется завершить строительство 5 школ на 1740 мест и трех студенческих общежитий по 300 мест. Работа, направленная на улучшение качества образования в регионе продолжится.