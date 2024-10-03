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Свыше 20 лет посвятила дефектологии акмолинский педагог Алия Сейлканова

Свыше 20 лет посвятила дефектологии акмолинский педагог Алия Сейлканова, фото - Новости Zakon.kz от 03.10.2024 19:26 Фото: управление образования Акмолинской области
Учитель русского языка и литературы, дефектолог КГУ " Специальная школа-интернат №4, города Кокшетау" управления образования Акмолинской области работает в сфере образования 22 года.

Алия Сериковна грамотный, творческий, инициативный специалист, осуществляющий коррекционно-образовательный процесс в рамках современных требований к обучению детей с особыми образовательными потребностями.

Для осуществления индивидуально-ориентированного и дифференцированного подхода, развития компенсаторных возможностей каждого воспитанника педагог работает по индивидуальным коррекционно-развивающим программам.

Она является автором методических пособий для учителей специальных и общеобразовательных школ с инклюзивным образованием: "Коррекционно-развивающие игры и упражнения", "Упражнения для развития связной речи учащихся с нарушениями слуха". Разработала и применяет авторские рабочие тетради для дефектологических занятий с 1 по 10 классы. Наряду с традиционными приемами коррекционной работы широко использует методы арт терапии, посредством которых повышается качество обучения воспитанников. Педагог много внимания уделяет созданию предметно-развивающей среды.

"Я работаю с особенными детьми, в моей профессии очень важно прочувствовать возможности каждого ребенка, дать правильное направление и ответственно относиться к своему долгу. На сегодняшний день наука и образование шагнули вперед, в Акмолинской области есть все возможности для современного обучения детей с особенными потребностями. Созданная мной программа "Развитие связной речи старших школьников по средствам коррекционно-развивающих упражнений и игр" для старшего школьного возраста, апробирована и используется в работе не только коллегами местной школы, но и в Павлодарской специальной школе-саде для детей с нарушениями слуха и речи. Очень важно оснащение в нашей сфере, могу сказать, что наши кабинеты обеспечены всеми необходимыми техническими средствами", — акцентировала Алия Сериковна.

Свидетельством роста мастерства спикера является активная педагогическая деятельность, имеет дипломы и сертификаты за призовые места в областных и республиканских конкурсах, благодарственные письма за подготовку детей к различным олимпиадам и конкурсам, где дети под её руководством занимают призовые места. Постоянно повышая свой профессиональный опыт, она является участником научно-практических конференций, активно транслирует свой опыт работы в республиканских и международных научно-методических изданиях и периодической печати.

"Профессия учителя удивительная и непростая, очень важная и интересная. Дефектология требует особенного подхода к работе, ведь мы сталкиваемся с особенными учениками. Самое главное – найти подход к каждому из них, хоть и они не могут выразить свои желания потребности словами, мы понимаем их с помощью телодвижения и эмоций. Когда долгие годы работаешь к такими детьми, моментально считываешь потенциал и возможности каждого из них. Мне очень приятно, что моя работа помогает исправить дефекты речи малышей, приходя к нам они ищут поддержку и знания, и получают ее.

Когда видишь результаты работы, как начинает разговаривать твой ученик, понимаешь, что выбор профессии был сделан не зря, я полезна обществу и своим деткам. Отдельно хочется выделить радость родителей, когда они видят результат работы и их ребенок начинает без препятствий разговаривать, выражать свои мысли. Я радуюсь и переживаю искренне всей душой за каждого учащегося. Задача учителя опуститься до уровня незнания ребёнка и вместе с ним идти вперед, чтобы он смог получить новые знания, умения и навыки. Формировать у детей умение познавать, видеть, слышать, ощущать окружающий мир, чему я буду продолжать особое внимание", — резюмировала Алия Сейлканова.

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