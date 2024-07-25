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Педагог из Кокшетау Куралай Большина посвятила обучению детей более 40 лет

Свыше 40 лет посвятила образованию Кокшетауский педагог, фото - Новости Zakon.kz от 25.07.2024 14:58 Фото: из личного архива Куралай Большиной
Преподаватель высшей квалификационной категории, педагог-исследователь, ветеран труда и преподаватель русского языка многопрофильного колледжа КУ им.Ш.Уалиханова Куралай Большина посвятила образованию 40 лет.

Свою карьеру она начинала простым учителем средней школы и дослужилась до педагога исследователя. После окончания Петропавловского педагогического института работала в средней школе учителем русского языка и литературы. Далее почти 20 лет – на кафедре общего языкознания (позже – Русской филологии) Кокшетауского государственного университета им. Шокана Уалиханова. И теперь уже 10 лет ведет специальные дисциплины в Многопрофильном колледже при КУ имени Ш. Уалиханова. Опытный педагог поделилась, что очень любит свою работу и учеников.

"Образование – это сфера жизни, где надо любить свою профессию, любить детей и общение с ними. Очень хорошо сказал об этом известный историк В.О.Ключевский: "Чтобы быть хорошим преподавателем, нужно любить то, что преподаешь, и любить тех, кому преподаешь". Я с этим абсолютно согласна. Для меня не существует понятия "лучший" или "худший" студент. Каждый из них – это отдельный мир, отдельная личность. Кто-то из них может быстрее усваивать материал, кому-то для этого нужно больше времени. Самое главное – это желание учиться, получать знания и новые компетенции. А чтобы у студента была мотивация к учебе, нужно пересматривать методику преподавания. Не стоять на месте, быть в постоянном творческом поиске. Педагог должен уважать студента, его мнение и взгляды, даже если он с ним не согласен. Постараться создать на занятии атмосферу сотрудничества. Но это не означает, что нужно допустить панибратство. Во всем должна быть мера".  Куралай Большина

Студенты Куралай Большиной отзываются о ней , как о справедливом, интеллигентном и не позволяющем допускать грубость и оскорбления в адрес студентов преподавателе.

"Я стараюсь соблюдать педагогическую этику. Насколько это у меня получается – судить моим студентам и коллегам. Сложности есть в любой работе. По-настоящему было трудно в 90-ые годы, когда произошел распад СССР. Тогда мы все остались наедине со своими проблемами. А сейчас все изменилось, к счастью. Особенно мы ощутили поддержку после принятия Закона РК "О статусе педагога". Соблазн уйти в другую сферу был всегда. Но работа с детьми, со студентами не дает нам стоять на месте. В студенческой атмосфере забываешь о возрасте и учишься вместе с ними. Это очень интересно".  Куралай Большина

Стоит отметить, что научно-исследовательская деятельность – важная часть работы педагога. Куралай Большина издала 9 учебных и учебно-методических пособий для студентов (4 из них в соавторстве). Кроме этого, опубликовала 23 научных статьи в сборниках международных н-п конференций, в профессиональных журналах. Создала 5 электронных учебников и 3 видеоурока по специальным дисциплинам, которые размещены на канале YouTube.


"В работе над учебным пособием нужно думать, насколько оно актуально, необходимо студентам и преподавателям. Поскольку мы испытываем нехватку учебников по спецдисциплинам для студентов колледжей, стараемся мобилизовать свой научный, творческий потенциал для создания учебников. В педагогику нельзя идти только ради денег, высокой зарплаты. Хотя они играют важную роль в нашей жизни. От материальных вопросов нам никуда не уйти. Но только лишь материальный интерес и нежелание расти профессионально не дадут хороших результатов в нашей работе". Куралай Большина

Стоит отметить, что наша героиня внесла весомый вклад в развитие отечественного образования. В республиканском конкурсе "Лучшая авторская программа", она заняла 1 место на областном этапе. Далее одержала победу в республиканском конкурсе "Лучший в профессии" в номинации "Преподаватель спецдисциплин". Очень значимым результатом в ее карьере оказалась победа в ХII Республиканском независимом общественном конкурсе среди педагогов "Үздік Ұстаз", организованном Академией педагогических наук Казахстана, где был вручен Нагрудный Знак. Студенты Куралай Большиной показывают высокие результаты в конкурсах и олимпиадах.

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