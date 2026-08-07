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События

Строителей Алматы поздравили с профессиональным праздником

день строителей, фото - Новости Zakon.kz от 07.08.2026 19:13 Фото: пресс-служба акимата города Алматы
В Алматы состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню строителя. С профессиональным праздником представителей строительной отрасли поздравил заместитель акима города Бейбут Шаханов, сообщает Zakon.kz.

Он вручил благодарственные письма за высокий профессионализм и многолетний труд, а также зачитал поздравление акима Алматы Дархана Сатыбалды.

"Строитель – это одна из самых ответственных профессий, представители которой вносят непосредственный вклад в социально-экономическое развитие общества. Эта сфера требует высокого профессионализма, ответственности, трудовой дисциплины и преданности своему делу", – говорится в поздравлении Дархана Сатыбалды.
день строителей, фото - Новости Zakon.kz от 07.08.2026 19:13

Фото: пресс-служба акимата города Алматы

Глава города подчеркнул, что строительная отрасль является одним из ключевых драйверов экономического роста, обеспечивая развитие городской инфраструктуры, привлечение инвестиций, создание новых рабочих мест и повышение качества жизни населения. Так, по итогам 2025 года объем инвестиций в строительную отрасль составил 1 трлн 75 млрд тенге, что на 343 млрд больше, чем в 2024 году.

"Рост инвестиционной активности свидетельствует о высокой привлекательности строительного сектора и создает условия для реализации новых жилых, социальных и инфраструктурных проектов. Поэтому мы можем с гордостью сказать, что благодаря вашему труду наш город становится современнее, комфортнее и привлекательнее для жизни и работы", – отметил он.
день строителей, фото - Новости Zakon.kz от 07.08.2026 19:13

Фото: пресс-служба акимата города Алматы

Почетные награды получили представители различных строительных специальностей, многие из которых посвятили отрасли десятки лет.

Так, Уристембек Жакпанов отметил, что за годы работы ему довелось участвовать в реализации множества значимых объектов. По его словам, самой большой наградой для строителя остается возможность видеть результаты своего труда и понимать, что они служат людям. Он также поблагодарил за высокую оценку работы и подчеркнул, что такое признание вдохновляет на новые профессиональные достижения.

день строителей, фото - Новости Zakon.kz от 07.08.2026 19:13

Фото: пресс-служба акимата города Алматы

Инженер-сметчик Зауре Садырбаева рассказала, что профессия требует высокой ответственности и внимания к каждой детали. Она отметила, что участие в создании новых объектов социальной и городской инфраструктуры приносит особую гордость, а полученная в профессиональный праздник награда стала для нее большой честью и признанием многолетнего труда.

Праздничное мероприятие продолжилось яркой концертной программой. Отдельным сюрпризом стала премьера песни "Алматы құрылысшылар әні", посвященной строителям города, в исполнении Нурлана Абдуллина.

Напомним, День строителя в Казахстане отмечается ежегодно во второе воскресенье августа.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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