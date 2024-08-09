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Жители Петропавловска пригласили в лес чиновника из Астаны

Санитарная обрезка больных и сухостойных деревьев, обрезка сухих веток, сухие ветки, сухие деревья, обрезка сухих веток , фото - Новости Zakon.kz от 10.08.2024 03:03 Фото: пресс-служба акимата Алматы
8 августа жители города Петропавловск пригласили вице-министра экологии и природных ресурсов Мансура Ошурбаева посмотреть с ними ближайший лесной фонд, сообщает Zakon.kz.

На встрече со столичным чиновником жители города выразили обеспокоенность по поводу вырубки деревьев вокруг Петропавловска. По их словам, в прошлом году часть лесного фонда перевели в черту города. В акимате им пообещали, что вырубки деревьев на этих землях не будет и зеленый фонд будет сохранен. Однако, по некоторым данным, эти земли сейчас передаются в частную собственность под индивидуальное жилищное строительство.

Общественники пригласили вице-министра вместе с ними посетить данный лес. Они опасаются, что во время следующего его визита лесной фонд может уже отсутствовать.

Лесной фонд, фото - Новости Zakon.kz от 10.08.2024 03:03

Фото: gurk.kz

Мансур Ошурбаев пообещал неравнодушным общественникам, что постарается включить посещение лесного фонда в свой плотный график. Об этом пишет издание "Петропавловск.news" на своей странице в Instagram.

А в начале августа в лесу Абайской области разгорелся пожар.

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