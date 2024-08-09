Жители Петропавловска пригласили в лес чиновника из Астаны

8 августа жители города Петропавловск пригласили вице-министра экологии и природных ресурсов Мансура Ошурбаева посмотреть с ними ближайший лесной фонд, сообщает Zakon.kz.

На встрече со столичным чиновником жители города выразили обеспокоенность по поводу вырубки деревьев вокруг Петропавловска. По их словам, в прошлом году часть лесного фонда перевели в черту города. В акимате им пообещали, что вырубки деревьев на этих землях не будет и зеленый фонд будет сохранен. Однако, по некоторым данным, эти земли сейчас передаются в частную собственность под индивидуальное жилищное строительство.

Общественники пригласили вице-министра вместе с ними посетить данный лес. Они опасаются, что во время следующего его визита лесной фонд может уже отсутствовать.

Фото: gurk.kz

Мансур Ошурбаев пообещал неравнодушным общественникам, что постарается включить посещение лесного фонда в свой плотный график. Об этом пишет издание "Петропавловск.news" на своей странице в Instagram.

А в начале августа в лесу Абайской области разгорелся пожар.