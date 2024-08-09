Ливни с грозой, шквал и град прогнозируют синоптики в ряде областей Казахстана

В 17 областях Казахстана на 10 августа объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Днем на севере Восточно-Казахстанской области ожидаются сильный дождь, град, шквал. Ночью на севере, востоке области, днем на большей части ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, на севере, востоке, юге области 15-20, днем порывы 25 м/с. На западе, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Усть-Каменогорске ожидается гроза, днем град. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, днем порывы 15-20 м/с.

На большей части Мангистауской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



Ночью в горных районах, днем на юге, в горных районах Жамбылской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с, днем порывы 23 м/с. На большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Таразе ветер северо-западный, утром и днем порывы 15-20 м/с. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.



Днем на севере Абайской области ожидаются сильный дождь, град, гроза. На юге, востоке области шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, ночью на западе, в центре области 15-20, днем 15-20, на юге области порывы 25 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Семее ожидается гроза, днем град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.



На востоке, юге Акмолинской области ожидается гроза. Ночью и утром на западе, севере, юге области ожидается туман. Ветер северо-западный, на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.



Днем в центре Актюбинской области ожидаются сильный дождь, град, шквал. Ночью на западе, севере, в центре, днем на большей части области гроза. На юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актобе временами ожидается гроза.



Ночью в горах Туркестанской области ожидается гроза, на севере пыльная буря. Ветер северо-западный, ночью на севере, в горных районах области 15-20 м/с. Днем на большей части области сохранится чрезвычайная (5 класс) пожарная опасность. В Шымкенте и Туркестане сохранится чрезвычайная (5 класс) пожарная опасность.



Ночью на севере, востоке Улытауской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, ночью на севере, востоке, в центре области порывы 15-20 м/с. На большей части области сохранится чрезвычайная, на востоке области высокая пожарная опасность. В Жезказгане ожидается ветер северо-западный, ночью порывы 15-20 м/с. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.



На севере, востоке, в центре Карагандинской области ожидаются сильный дождь, град, шквал, гроза. Ветер северо-восточный, на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На юге области сохранится высокая пожарная опасность. В Караганде ожидаются временами сильный дождь, гроза, град, шквал. Ветер северо-восточный, ночью порывы 15-20 м/с.



На востоке, юге Костанайской области ожидается гроза. Ночью и утром на западе, севере области ожидается туман. Ветер северо-восточный, на востоке, юге области порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на севере Кызылординской области ожидаются гроза, шквал. Ветер северо-западный, днем на севере, в центре области 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



В Атырауской области сохраняется высокая пожарная опасность, в западной части области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау сохраняется высокая пожарная опасность.



Ночью на востоке Северо-Казахстанской области ожидается гроза. Ночью и утром на западе, севере области ожидается туман. Ветер северный, северо-западный, на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ожидается ветер северный, северо-западный, порывы 15-20 м/с.



На западе, севере, востоке Павлодарской области ожидаются сильный дождь, гроза, град. Ветер северный, порывы 15-20 м/с. В Павлодаре ожидаются днем временами сильный дождь, град. Временами гроза. Ветер северный, порывы 15-20 м/с.



На севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, западный, днем на западе области порывы 15-20 м/с. На юге, востоке, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность. В Уральске ночью ожидается гроза.



Днем в южной половине, в центре, горных районах Жетысуской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, днем на востоке, в центре, горных районах области порывы 15-20 м/с. Днем сохранится сильная жара +35+36. На большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на востоке области высокая пожарная опасность. В Талдыкоргане днем ожидается гроза. Ветер юго-западный, днем временами порывы 15-20 м/с. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.



Вечером в горных районах Алматинской области и г. Алматы ожидается временами сильный дождь, возможен град. Утром и днем на юге, в горных районах области ожидается гроза. Ночью и утром в центре области ожидается пыльная буря. Ветер юго-западный, западный, в центре, на юге, в горных районах области порывы 15-20, временами 25 м/с. Днем на большей части области сохранится сильная жара +35+36. В северной половине области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в южной половине области высокая пожарная опасность. В Алматы днем ожидается гроза. Ветер юго-западный, при грозе порывы 18 м/с. Сохранится высокая пожарная опасность. В Конаеве днем ожидается гроза. Ветер западный, порывы 15-20, временами 25 м/с. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.



Ранее сообщалось, какая погода ожидает жителей Астаны, Алматы и Шымкента в ближайшие дни.