Ливень, град и шквал: штормовое предупреждение объявили в ряде областей Казахстана

В 15 областях Казахстана на 21 августа объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

На востоке, в центре, горных районах области Жетысу ожидается гроза. Ветер западный, на востоке, в горных районах области порывы 15-20 м/с. На юге и востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Талдыкоргане временами ожидается гроза.

Днем на северо-западе, востоке Мангистауской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, днем на западе, востоке области 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 38 градусов. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юго-западе, северо-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Актау ожидается ветер северо-восточный, днем порывы 15-20 м/с.

В области Улытау ожидается ветер северо-западный, днем на севере, в центре области порывы 15-20 м/с. На востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Жезказгане ожидается ветер северо-западный, днем порывы 15 м/с.

Днем на западе, севере Павлодарской области ожидаются сильный дождь, град, шквал. Днем гроза. Ветер юго-восточный, днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с. В Павлодаре днем ожидается гроза.

Днем на востоке Карагандинской области ожидается гроза. Ветер юго- западный, западный, днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Караганде ожидается ветер юго-западный, западный, днем порывы 15-20 м/с.

Днем на западе, юге Атырауской области ожидаются гроза, град, шквал. Ночью и утром на западе области туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, днем на западе области порывы 15-20 м/с. На западе, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юге области высокая пожарная опасность. В Атырау в конце дня ожидается гроза.

Утром и днем в Жамбылской области ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Таразе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на западе Западно-Казахстанской области ожидаются гроза, град. Ночью и утром на севере области ожидается туман. Ветер северо-западный, западный, днем на западе области порывы 15-20 м/с. На западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Уральске ночью и утром ожидается туман.

Днем на юге, в горных районах Алматинской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, днем на юге, востоке области порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 35 градусов.

На юге Актюбинской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, востоке Костанайской области ожидается гроза, днем град. Ночью и утром на западе, севере области туман. Ветер западный, северо-западный, днем на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Костанае утром и днем ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный, днем порывы 15-20 м/с.

Днем на юге Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, днем на юге области 15-18 м/с. На юге области ожидается высокая пожарная опасность.

Днем на западе, севере, в центре области Абай ожидается гроза. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, днем на западе, юге, в центре области 15-20 м/с. На юго-западе области ожидается высокая пожарная опасность. В Семее во второй половине дня ожидается гроза. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.

На западе, севере, востоке Акмолинской области ожидаются сильный дождь, град, шквал. Гроза. Ветер юго-западный, южный, ночью на западе, севере, востоке области 15-20 м/с, днем порывы 15-20 м/с, на юге, востоке области временами 25 м/с. В Кокшетау ожидается гроза. Ветер юго-западный, южный, днем порывы 15-18 м/с.

Днем на севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидаются сильный дождь, град, шквал. Гроза. Ночью и утром на западе области ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ожидается гроза, днем град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, днем порывы 15-20 м/с.

Ранее сообщалось, что сильная жара накроет две области Казахстана 21 августа.