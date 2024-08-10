Сотрудники полиции Павлодарской области прочли стихи Абая

В День Абая сотрудники ДП Павлодарской области прочли стихи известного казахского мыслителя Абая Кунанбаева, сообщает Zakon.kz.

В честь знаменательной даты водитель полицейский отдела полиции Иртышского района Павлодарской области Кайрат Смагулов исполнил стихотворение "Қыс" ("Зима") на казахском языке Абая Кунанбаева.

Свое творчество также продемонстрировала техник группы информации и связи Южного отдела полиции УП Павлодара Амина Баяхметова. Она прочла стихотворение Абая Кунанбаева "Пайда ойлама ар ойла" ("Не думай о выгоде, думай о пользе".

День Абая – основоположника казахской письменной литературы, поэта, просветителя и композитора – официально появился в календаре в 2020 году. Хотя 10 августа не является выходным, в этот день по всей стране проходят праздничные мероприятия, викторины, челленджи в его честь и интеллектуальные игры.