В Мангистау почтили память Абая Кунанбаева

В Мангистауской области состоялась церемония возложения цветов к памятнику великого казахского поэта, мыслителя и просветителя Абая Кунанбаева, приуроченная ко Дню Абая.

В памятном мероприятии принял участие первый заместитель акима Мангистауской области Асхат Оралов. Вместе с ним дань уважения великому мыслителю отдали ветераны, представители общественности, молодежь, волонтеры – участники международной волонтерской недели "Caspian Sea Action Week 2026", прибывшие в Мангистаускую область из восьми стран, жители и гости региона.

Фото: акимат Мангистауской области

Абай Кунанбаев оставил богатое литературное и философское наследие, основанное на идеях просвещения, знаний, труда, справедливости и нравственного совершенствования человека. Его произведения и сегодня сохраняют глубокую актуальность, обращаясь к вопросам ответственности личности, культуры мышления и стремления к созиданию.

Участники церемонии возложили цветы к памятнику Абая и почтили память выдающегося сына казахского народа, чье имя неразрывно связано с духовным и культурным развитием нации.

Фото: акимат Мангистауской области

В ходе мероприятия выступил председатель Мангистауского областного совета ветеранов Серикбай Толетов. В своем выступлении он отметил значение литературного и духовного наследия Абая для подрастающего поколения, а также прочитал произведение великого мыслителя.

Особую атмосферу церемонии создали представители молодежи, которые прочитали стихи Абая, продемонстрировав преемственность поколений и интерес молодого поколения к творчеству великого поэта.

Отметим, что в регионе ко Дню Абая проходят литературные вечера, познавательные лекции, книжные выставки, творческие конкурсы и молодежный челлендж, посвященный произведениям и высказываниям великого мыслителя. Эти инициативы направлены на популяризацию творчества Абая, развитие культуры чтения и продвижение идеи "Читающей нации".

Фото: акимат Мангистауской области

Участие представителей восьми стран придало церемонии особое международное звучание. Волонтеры, объединившиеся в Мангистау в рамках "Caspian Sea Action Week 2026", почтили память Абая вместе с жителями региона, продемонстрировав, что идеи просвещения, взаимоуважения, ответственности и созидания, которым учил великий мыслитель, понятны и близки людям независимо от национальности и страны.

День Абая – это не только возможность вновь обратиться к творчеству великого поэта, но и повод задуматься о сохранении национальных ценностей и духовной преемственности поколений. В Мангистау церемония возложения цветов стала символом глубокого уважения к наследию Абая и признания его непреходящей роли в истории и культуре Казахстана.

Фото: акимат Мангистауской области