Пыльная буря, туман, град и шквал: штормовое предупреждение объявили в 14 областях РК

В 14 областях Казахстана на 11 августа объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Ночью и утром в горных районах Алматинской области ожидаются временами сильный дождь, гроза, возможен град. Ветер западный, на юге, в горных районах области порывы 17-22 м/с. В северной половине области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в южной половине области высокая пожарная опасность. В Алматы ночью ожидается гроза. Ветер западный, при грозе порывы 15 м/с. Сохранится высокая пожарная опасность. В Конаеве сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, востоке, в центре Актюбинской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер западный, северо-западный, днем на юге, в центре области 15-20 м/с. На юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актобе временами ожидается гроза.



В Атырауской области сохраняется высокая пожарная опасность, на юго-западе, юге области чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау сохраняется высокая пожарная опасность.



На юге, в горных районах Жетысуской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, на востоке области порывы 15-20 м/с. На большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на востоке области высокая пожарная опасность.



На западе, юго-востоке Мангистауской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, днем на западе, юго-востоке области 15-20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актау ночью и утром ожидается гроза.



Днем в центре Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-западный, западный, днем на юге, севере, в центре области 15-20, порывы 25 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде днем ожидается пыльная буря. Ветер юго-западный, днем порывы 15 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



На большей части Туркестанской области сохранится чрезвычайная (5 класс) пожарная опасность. В Шымкенте сохранится чрезвычайная (5 класс) пожарная опасность. В Туркестане сохранится чрезвычайная (5 класс) пожарная опасность.



На севере, востоке Карагандинской области ожидаются гроза, днем град. Ночью и утром на западе, севере области ожидается туман. На западе, востоке области ожидается высокая пожарная опасность, на юге области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В Караганде ожидается временами гроза.



Ночью на севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, западный, днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На юге, востоке, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность.



Утром и днем на западе, севере Костанайской области ожидаются гроза, град. Ночью и утром на севере, востоке области ожидается туман. Ветер восточный, юго-восточный, днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Костанае в конце дня ожидается гроза.



На севере, востоке, в центре Улытауской области ожидается гроза. На большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на востоке области сохранится высокая пожарная опасность. В Жезказгане днем ожидается гроза. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью по Абайской области ожидается гроза. Днем на севере, востоке, юге области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, на севере, востоке, юге области 15-20, порывы 23 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Семее ночью ожидается гроза. Ветер северо-западный, ночью порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.



Ночью на западе, севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается временами сильный дождь, гроза. Днем гроза, на севере, востоке области – сильный дождь, град, шквал. Ветер северо-западный, на севере, востоке, юге области 15-20, порывы 23 м/с. В центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области чрезвычайная пожарная опасность. В Усть-Каменогорске ожидается гроза. Ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с.



Ночью и утром на севере, западе, востоке Акмолинской области ожидается туман.

Ранее в "Казгидромете" представили прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 11 августа.

