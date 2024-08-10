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Грозы и пыльные бури: какая погода ожидает казахстанцев 11 августа

погода, грозы, фото - Новости Zakon.kz от 10.08.2024 17:56 Фото: pixabay
Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 11 августа 2024 года представили в "Казгидромете", сообщает Zakon.kz.

По данным синоптиков, атмосферные фронтальные разделы по-прежнему сохранят неустойчивый характер погоды на большей части территории страны.

"В Казахстане ожидаются дожди с грозами, градом и шквалом, на востоке, юго-востоке – сильные дожди. И только на севере и юге страны погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра, на юге с пыльной бурей, на северо-западе, севере и в центре ночью и утром ожидается туман", – сообщают в "Казгидромете".

В Атырауской области, области Абай, на востоке областей Улытау и Жетысу, на западе, востоке Карагандинской, на юге, востоке, в центре Западно-Казахстанской, в центре Восточно-Казахстанской, в южной половине Алматинской областей ожидается высокая пожарная опасность.

В Мангистауской, Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской областях, в областях Улытау и Жетысу, в северной половине Алматинской, на юге, востоке Актюбинской, на юго-западе, юге Атырауской, на юге Костанайской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской областей и области Абай ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

О том, какая погода ожидает жителей Астаны, Алматы и Шымкента 11 и 12 августа, читайте здесь.

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