В столице на сутки закроют проезд в районе "Астана Арена"
Фото: pixabay
С 12 по 13 августа в столице закроют проезд, соединяющий проспекты Кабанбай батыра и Туран в районе "Астана Арена" со стороны Ледового дворца "Алау", сообщает Zakon.kz.
В столичном Управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры пояснили, что на данном участке будут проводить работы по укладке верхнего слоя дорожного полотна:
"В этой связи участок будет перекрыт полностью. При этом проспекты Кабанбай батыра и Туран будут открыты, а движение транспорта будет осуществляться по прилегающим улицам".
Фото: акимат Астаны
Жителей и гостей столицы просят заранее планировать маршруты, чтобы исключить заторы на дорогах города.
Ранее в Астане изменили схемы движения автобусов нескольких маршрутов из-за работ по демонтажу конструкций LRT и проведения марафона.
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