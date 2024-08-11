В столице на сутки закроют проезд в районе "Астана Арена"

С 12 по 13 августа в столице закроют проезд, соединяющий проспекты Кабанбай батыра и Туран в районе "Астана Арена" со стороны Ледового дворца "Алау", сообщает Zakon.kz.

В столичном Управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры пояснили, что на данном участке будут проводить работы по укладке верхнего слоя дорожного полотна:

"В этой связи участок будет перекрыт полностью. При этом проспекты Кабанбай батыра и Туран будут открыты, а движение транспорта будет осуществляться по прилегающим улицам".

Фото: акимат Астаны

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать маршруты, чтобы исключить заторы на дорогах города.

Ранее в Астане изменили схемы движения автобусов нескольких маршрутов из-за работ по демонтажу конструкций LRT и проведения марафона.