В каких областях Казахстана на понедельник объявили штормовое предупреждение

В 16 областях Казахстана на 12 августа объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

На юге, в горных районах Алматинской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, на юге, в горных районах области порывы 15-20 м/с. Днем на большей части области сохранится сильная жара +35. На большей части территории области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в южной половине области высокая пожарная опасность. В Алматы сохранится высокая пожарная опасность. В Конаеве сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на северо-востоке Атырауской области ожидается сильный дождь. Днем на западе, юге, востоке области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер западный, юго-западный, днем порывы 15-20 м/с. Сохранится высокая пожарная опасность, на юго-западе, юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау днем ожидается гроза. Ветер западный, юго-западный, днем порывы 15-18 м/с. Сохранится высокая пожарная опасность.



Ночью на западе, севере, днем на большей части Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Днем на севере, востоке области ожидаются град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, западный, днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На юге, востоке, в центре области сохранится высокая пожарная опасность. В Уральске днем ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, западный, днем порывы 18 м/с.



На западе, севере, востоке Акмолинской области ожидается гроза. Ночью и утром на севере, западе области ожидается туман. Ветер юго-восточный, восточный днем на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с.



Днем на востоке, в горных районах Жетысуской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, днем на востоке области порывы 15-20 м/с. На большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на востоке области высокая пожарная опасность. В Талдыкоргане ожидается чрезвычайная пожарная опасность.



На юге, западе Северо-Казахстанской области ожидается гроза. Ночью и утром на юге, западе области ожидается туман.



Ночью на севере, востоке Актюбинской области ожидается гроза. Днем на западе, севере области гроза, град, шквал. Ветер юго-западный, днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с. На юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.



На юге, западе Павлодарской области ожидается гроза. Ветер восточный, днем на юге, западе области порывы 15-20 м/с. В Павлодаре днем ожидается гроза.



На севере, востоке, юге Карагандинской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, днем на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. На западе области ожидается, на востоке области сохранится высокая пожарная опасность, на юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Караганде ожидается временами гроза.



На севере, востоке Улытауской области ожидается гроза. На большей части области сохранится чрезвычайная, на востоке области высокая пожарная опасность.

Днем в центре Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-западный, днем на севере, в центре области 15-20 м/с. По области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде сохранится чрезвычайная пожарная опасность.



На юге Мангистауской области ожидается гроза. Ночью и утром на западе области ожидается туман. Ветер северо-западный, днем на севере области порывы 15-20 м/с. На большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на западе области ожидается высокая пожарная опасность. В Актау ночью и утром ожидается туман. Ожидается высокая пожарная опасность.



Утром и днем на западе, севере, юге Абайской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, днем на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. По области сохранится высокая пожарная опасность, на западе, северо-западе области ожидается чрезвычайная пожарная опасность, на юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Семее сохранится высокая пожарная опасность.



Днем на востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. Ночью и утром на севере, востоке области – туман. Ветер юго-восточный, днем на востоке, юге области порывы 15-20 м/с. В центре области сохранится высокая пожарная опасность, на юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.



Ночью на севере, западе, востоке Костанайской области ожидается гроза, днем на западе, востоке, юге области – гроза, град. Ночью и утром на западе области ожидается туман. На юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Костанае ночью и утром ожидается гроза.



В Туркестанской области ожидается ветер северо-западный, днем на севере области 15-20 м/с.

Ранее сообщалось, что пресс-служба "Казгидромета" предоставила прогноз на 12, 13 и 14 августа в Астане, Алматы и Шымкенте.