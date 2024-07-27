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В 16 областях Казахстана на воскресенье объявили штормовое предупреждение

штормовое предупреждение, фото - Новости Zakon.kz от 27.07.2024 21:37 Фото: pixabay
В 16 областях Казахстана на 28 июля объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

На западе Улытауской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, в центре области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. На юге области сохранится высокая пожарная опасность.

На западе, востоке, юге Карагандинской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, западный, днем на юге области порывы 15-20 м/с. На северо-западе области сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем на юге, в горных районах Алматинской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный, на юге, в горных районах области порывы 18 м/с. Днем на большей части области сохранится сильная жара +35+38. В Алматы днем сохранится сильная жара +36+38. В Конаеве ожидается нарастание пожарной опасности от высокой (4 класс) до чрезвычайной (5 класс) пожарной опасности.

Ночью на западе, юге, востоке, днем на западе, севере Акмолинской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный, на западе, севере, востоке области порывы 15-20, временами 23 м/с. В Кокшетау ветер юго-западный, западный, днем порывы 15-20 м/с.

Днем на севере Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Уральске днем ожидается гроза.

На востоке Павлодарской области ожидается сильный дождь. На юге, востоке области – гроза, днем град, шквал. Ветер северо-западный, на юге, востоке области 15-20 м/с.

Днем на востоке, в центре, в горных районах Жетысуской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, днем в районе Алакольских озер порывы 17-22 м/с. Днем на большей части области сохранится сильная жара +35+39. В Талдыкоргане днем ожидается гроза. Днем сохранится сильная жара +36+38.

Днем в горах Туркестанской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, днем в горах порывы 15-20 м/с. Днем на западе, в пустынных районах области ожидается сильная жара +40. В Туркестане днем ожидается сильная жара +40.

Ночью в центре Мангистауской области ожидаются сильный дождь, град. На западе, в центре области ожидается гроза. Ветер северный, северо-восточный, на западе, в центре области 15-20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актау ночью временами ожидается гроза.

Утром и днем на севере, в центре Абайской области ожидаются сильный дождь, град, шквал. Утром и днем – гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, утром и днем на западе, севере, в центре области 15-20, порывы 23 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара +38. На юге, в центре области сохраняется, на западе области ожидается высокая пожарная опасность. В Семее днем ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, днем порывы 15-18 м/с.

Днем на западе, севере, в центре Восточно-Казахстанской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, днем на западе, севере, в центре области 15-20, порывы 23 м/с. Днем ожидается сильная жара +36. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В Усть-Каменогорске днем ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, днем порывы 15-18 м/с. Днем сильная жара +35.

На юго-западе Атырауской области сохраняется высокая пожарная опасность, на юго-востоке области чрезвычайная пожарная опасность.

В Актюбинской области ветер западный, днем на севере области порывы 15-20 м/с. На юге, юго-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Актобе ветер западный, днем порывы 15 м/с.

В северной половине Костанайской области ожидаются гроза, град, шквал. Ночью и утром на западе области туман. Ветер западный, юго-западный, на севере, востоке области 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Костанае утром и днем ожидается гроза. Ветер западный, юго-западный, порывы 15-20 м/с.

В Кызылординской области ожидается ветер северный, северо-западный, днем в центре области 15-20 м/с. На большей части области сохраняется высокая пожарная опасность, в центре, на юге области чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, севере Северо-Казахстанской области ожидаются гроза, шквал, днем град. Ветер юго-западный 15-20 м/с, на западе, севере, юге области порывы 23-28 м/с. В Петропавловске ночью ожидается гроза. Ветер юго-западный 15-20, порывы 25 м/с.

Ранее сообщалось, что РГП "Казгидромет" представил прогноз погоды на 28, 29 и 30 июля 2024 года в трех городах Казахстана.

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