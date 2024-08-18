Штормовое предупреждение объявили на понедельник в 17 областях Казахстана

В 17 областях Казахстана на 19 августа объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Ночью в горных районах Алматинской области и г. Алматы временами ожидаются сильный дождь, гроза. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, ночью на юге, в горных районах области порывы 18-23 м/с. На севере, западе области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Алматы ночью ожидается гроза. В Конаеве ночью ожидается ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, временами порывы 18-23 м/с.

Днем на севере, востоке Актюбинской области ожидаются сильный дождь, град, шквал. На севере, востоке области ожидается гроза. Ветер северо-западный, днем на севере, востоке, в центре области порывы 15-20 м/с. В Актобе ожидается гроза. Ветер северо-западный, днем порывы 15 м/с.



На востоке, в центре, горных районах Жетысуской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, на востоке, в горных районах области порывы 15-20 м/с. На юге, юго-востоке области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Талдыкоргане ночью ожидается гроза.



На севере, юге, в центре Абайской области ожидаются гроза, град. Ветер юго-западный, западный, на севере, юге, в центре области 15-20 м/с. По области сохранится высокая пожарная опасность, на западе, северо-западе, юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Семее ночью ожидается гроза.



Ночью на западе, севере Акмолинской области ожидается гроза, днем на западе, севере, востоке области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-западный, днем на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Кокшетау днем ожидается гроза.



Ночью на западе, севере Костанайской области, днем на большей части области ожидается гроза. Днем на западе, юге, востоке области ожидаются град, шквал. Ночью и утром на западе, севере, востоке области ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, днем на западе, юге, востоке области ожидаются порывы 15-20 м/с. В Костанае утром и днем ожидается гроза.



Днем в горных районах Жамбылской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, ночью на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области, днем в горных районах области 15-20 м/с. На большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Таразе сохранится чрезвычайная пожарная опасность.



На севере, востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидаются сильный дождь, гроза, днем град, шквал. Ветер западный на севере, востоке, юге области 15-20 м/с. На северо-западе области сохранится высокая пожарная опасность, на юге, в центре области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Усть-Каменогорске ожидается гроза.



В Атырауской области сохранится высокая пожарная опасность, на юго-западе, юге, северо-востоке области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау ожидается чрезвычайная пожарная опасность.



В Западно-Казахстанской области ветер юго-западный с переходом на северо-западный, днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На юге, востоке, в центре области сохранится высокая пожарная опасность.

На северо-западе, в центре Мангистауской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на западе, юго-востоке области высокая пожарная опасность. В Актау сохранится высокая пожарная опасность.



В Улытауской области ожидается ветер западный, днем на севере области порывы 15-20 м/с. На юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на севере области высокая пожарная опасность.



Днем на севере, востоке, юге Северо-Казахстанской области ожидается сильный дождь. Ночью на западе, севере, юге области ожидается гроза, днем на севере, востоке, юге области ожидаются гроза, град, шквал. Ночью и утром на западе области ожидается туман. Ветер юго-западный, днем на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ожидается гроза, днем град, шквал. Ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.



На западе, севере, востоке Павлодарской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, днем на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Павлодаре днем ожидается гроза. Ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.



На большей части Туркестанской области сохранится чрезвычайная (5 класс) пожарная опасность. В Шымкенте сохранится чрезвычайная (5 класс) пожарная опасность. В Туркестане сохранится чрезвычайная (5 класс) пожарная опасность.



На западе, севере, востоке Карагандинской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, днем на севере области порывы 15-20 м/с. На востоке, юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Караганде днем ожидается гроза.



В Кызылординской области ожидается ветер северо-западный, днем в центре области 15-20 м/с. На большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.



Ранее пресс-служба "Казгидромета" предоставила прогноз на 19, 20 и 21 августа в Астане, Алматы и Шымкенте.