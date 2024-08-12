Чем сильнее ноги, тем сильнее сердце: В Астане прошел благотворительный забег

11 августа 2024 года в Астане состоялся ежегодный благотворительный забег-фестиваль "Жүрегімнің жеңімпазы" ("Ты – чемпион моего сердца"), объединивший 4200 участников. В их числе были и люди, которые перенесли операции по трансплантации, передает корреспондент Zakon.kz.

Ежегодный забег проводится в честь знаменательной даты – первой успешной трансплантации сердца в Казахстане, совершенной 8 августа 2012 года.

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

Председатель правления корпоративного фонда University Medical Center Юрий Пя рассказал, что в этом году забег проводится уже в пятый раз. Он подчеркнул, что на первом подобном мероприятии было всего 65 человек, а в этот раз уже более 4 тыс.

"В принципе, каждый человек должен осознать, что донорство – это благородное дело. Если после этого мероприятия у кого-то поменяется сознание, и случится так, что человек даст согласие на донорство, то это уже достижение. На сегодняшний день более 4 тыс. человек в Казахстане стоят в листе ожидания (на пересадку органов/ – Прим. ред.). Это легкие, печень и почки, а если конкретно говорить про сердце – то ждут операций около 150 человек. В этом году мы провели две трансплантации, и в прошлом году – две", – дополнил Юрий Пя.

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

По словам Юрия Пя, такой формат мероприятия был выбран, потому что бег не требует специальной подготовки.



"Бежать может каждый – люди так созданы. И потом, это стимул – то есть, мы стремимся к какой-то цели. Например, когда ставится бег на 1 км, на 10 и 40 км. Есть даже международные паралимпийские игры, в которых участвуют люди, перенесшие трансплантацию органов", – рассказал кардиохирург.

В этом году организаторы добавили дистанцию 1 километр для тех, кто не привык бегать, но желает выразить свою поддержку. Участники могли пройти ее просто пешком, присоединившись к общей миссии мероприятия. В их числе были и пациенты, которые уже перенесли операции.

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

"Ровно год назад мне сделали пересадку, и я решила, что раз у меня есть второй шанс, то я буду жить правильно и посвящу себя спорту. Я дала себе слово, что как пройдет год, то я начну внедрять в свою жизнь спорт. По крайней мере, я начала c 1 км, но это для меня тоже большой шаг. После пересадки у меня был первый вопрос – как мне продлить жизнь? После операции приходится пить много лекарств, и мой трансплантолог сказал, что необходимо вовремя их пить и много ходить. Чем сильнее ноги, тем сильнее сердце и другие органы. Вот мы и ходим, а теперь и пробежали", – рассказала участница благотворительного забега Акжаркын.

Бибигуль поделилась, что ей пересадили легкие, и она участвует в марафоне уже третий год.

"Мне уже 5,5 лет (с момента операции. – Прим. ред.), и начинаешь смотреть по-другому на свою жизнь. В моем случае легкие работают тогда, когда ты начинаешь двигаться. Движение – жизнь. Для меня в прямом смысле. Чем больше я хожу, то тем больше я живу", – дополнила жительница Астаны.

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

Со слов Анар, такие мероприятия формируют мнение общества о донорстве и трансплантации – что это благо, а также помогают разрушать мифы, связанные с этими темами.



"Два года назад посмертный донор подарила мне жизнь. Благодаря ей я здесь. Первый год, когда был этот марафон, я была только после пересадки. В прошлом году был годик, и я обещала себе, что пробегу. В этом году я пробежала 1 км и получила свою медаль. Этот марафон как раз посвящен тому, чтобы больше людей узнало о таком благом действии, как посмертное донорство, ведь жизнь и смерть всегда рядом. Иногда смерть приносит жизнь. До пяти жизней может спасти каждый казахстанец", – озвучила участница марафона.

Она поделилась, что еще три года назад была на аппарате гемодиализа и у нее не работали ораны. Тогда бы она не пробежала и 200 метров, а сейчас приняла участие в своем первом марафоне.

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

На новой дистанции можно было заметить много детей. Айзерке, например, всего семь лет, и она также пробежала свою первую дистанцию 1 км в этом забеге. Кроме того, она пожелала всем казахстанцам, чтобы они дожили до 100 лет.

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

По мнению Екатерины Мостовой, которая также пробежала 1 км, тема донорства очень сложная и щепетильная. Говорить о ней в формальной обстановке порой тяжело, а такие мероприятия как раз помогают обсудить ее в дружественной и расслабленной атмосфере.



Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

"На самом деле здорово, что даже людям, для которых тема донорства далека, она становится ближе. Они начинают больше узнавать об этой теме благодаря забегу и начинают заботиться о том, что порой их даже не касается. Собственно, именно по этой причине я и участвую – чтобы поддержать коллег, потому что раньше была частью фонда "Центр сердца", и в том числе показать, что я неравнодушна к этому вопросу. Это действительно важно, потому что тема донорства может коснуться абсолютно каждого человека. Нам всем необходимо понимать, какая это проблема, быть осведомленными и поддерживать тех, кто оказался в сложной ситуации", – дополнила жительница столицы.

Она рассказала, что бег это уже не просто спорт, а движение – огромное сообщество людей, которые разделяют общие ценности здорового образа жизни. В прошлом году на забеге было очень заметно, что люди, которые порой далеки от бега, все равно хотят вовлекаться в процесс и разделять общие ценности. На прошлом марафоне участники бежали вместе со своими детьми, животными, а также была женщина с плакатом о том, что она поборола онкологию.

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

Еще один участник марафона, Есен Байленов, рассказал, что он находится уже пятый год в листе ожидания – ему требуется пересадка почки. Несмотря на это он занимается спортом, а в этом забеге участвует уже второй год подряд. В этот раз он пробежал дистанцию 10 км, доказывая, что диагноз не приговор.

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

"Я мастер спорта по рукопашному бою, в спецназе служил. Но, к сожалению, от болезни никто не застрахован. Я заболел, оказался в числе тех, кто ожидает пересадку почки. Мы вынуждены годами ждать. Есть ребята, которые ждут уже 10 и более лет. Есть те, кто не дождался. Я надеюсь, что у нас решится эта проблема в стране. У меня серьезное заболевание – полный отказ почек. Сама по себе процедура гемодиализа тяжелая и много последствий. А пересадка почки полностью меняет качество жизни, можно будет жить как здоровый человек. Сейчас я "привязан" к аппарату – три раза в неделю по четыре часа плюс дорога, то есть в общей сложности пять часов вынужден находится на гемодиализе", – дополнил он.

По его словам, с каждым годом становится все больше участников марафона, и таким образом получается рассказать обществу о проблемах донорства.

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

"Когда я был здоровым человеком, то я не знал о проблеме, не обращал внимание. Я не осознавал до конца, что есть такие люди. Но когда оказался на этой стороне, то узнал, что нас много. К сожалению, здоровый человек больного не понимает. Так или иначе, у каждого есть родственники или знакомые, которые оказываются в нашем положении", – сказал Есен.

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

Директор фонда Мурат Зауров отметил, что трансплантология, к сожалению, часто остается в тени, и многие не задумываются о том, как она может коснуться нас или наших близких.

"В Казахстане, по состоянию на май 2024 года, 4099 человек находятся в листе ожидания на пересадку органов, из которых 144 человека ждут сердца. С 2012 года было проведено лишь 97 пересадок сердца. Эти цифры должны заставить каждого из нас задуматься о важности донорства. Рост числа участников нашего забега с 500 человек в первый год до рекордных 4200 в этом году доказывает, что наша работа имеет значение. Это не просто цифры – это люди, которые понимают важность донорства и готовы объединяться ради общей цели. Это вдохновляет нас продолжать наши усилия с еще большим энтузиазмом", – сказал Мурат Зауров.

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

Все средства, собранные в ходе забега, будут направлены на реализацию и финансирование проектов в рамках меморандума между Heart Center Foundation и Республиканским центром по координации трансплантации. В частности, они будут использованы в образовательных программах и мастер-классах для специалистов в области трансплантологии из регионов Казахстана, просветительской деятельности Heart Center Foundation.



Стоить отметить, что Евразийский банк стал генеральным спонсором благотворительного забега "Жүрегімнің жеңімпазы" в год своего 30-летия.

Фото: Евразийский банк

8 августа 2024 года министр здравоохранения Акмарал Альназарова вручила награду родственникам посмертного донора, спасшего жизнь четырем пациентам, длительное время ожидавшим пересадку органов.



Донором стал 18-летний парень, который скончался от травм, полученных в результате дорожно-транспортного происшествия. Его сердце было пересажено 58-летнему пациенту из Шымкента, печень – 58-летней пациентке из Алматы, трансплантацию одной почки провели 40-летнему пациенту из Туркестанской области, а вторую пересадили подростку 16 лет из Астаны.



Лицензия № 1.2.68/242/40 от 3 февраля 2020 года, выданная Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка.



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