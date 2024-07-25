Стало известно, кому пересадили сердце погибшего после ДТП жителя Шымкента
Фото: primeminister.kz
25 июля 2024 года врачи НАО "Центр сердца Шымкент" на своей странице в Instagram рассказали об операции по трансплантации сердца, сообщает Zakon.kz.
Выяснилось, что обладателем сердца 18-летнего жителя Шымкента, который погиб после ДТП, стал 58-летний житель Туркестанской области. С 2021 года он находился в листе ожидания на трансплантацию. Такую возможность он ожидал в столичном госпитале, но операция стала возможной в родном городе.
"На сегодняшний день состояние пациента расценивается как удовлетворительное. Он проходит послеоперационные первые сутки. Гемодинамика стабильная, пациент в сознании", – говорится в сообщении медцентра.
Сложное хирургическое вмешательство стало реальностью благодаря слаженной работе большой команды специалистов областной клинической больницы, выездной команды КФ UMC ННКЦ, службы скорой помощи и медицинской авиации.
Данную операцию в медцентре назвали исторической.
Ранее мы сообщали, что погибший после ДТП житель Шымкента стал донором сердца.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript