Сколько грантов выделено для обучения в магистратуре и когда начнется прием документов

Министерство науки и высшего образования (МНВО) Казахстана 12 августа 2024 года обнародовало итоги комплексного тестирования для поступления в магистратуру, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве уточнили, что для поступления в магистратуру на научно-педагогическое направление необходимо набрать не менее 75 баллов, на профильное направление – 30 баллов.

"Для обучения в магистратуре в этом году выделено 13 тыс. грантов. Прием документов на конкурс грантов будет осуществляться с 12 по 15 августа, а список обладателей грантов будет опубликован до 25 августа". Пресс-служба МНВО РК

По данным министерства, комплексное тестирование для поступления в магистратуру сдали более 39 тыс. претендентов, пороговый балл набрали 43% поступающих:

средний показатель – 75 баллов,

максимальный балл – 132.

"По результатам тестирования за нарушение правил были аннулированы результаты 149 участников, в том числе 101 поступающий не был допущен к тестированию за попытки проноса смартфонов, шпаргалок и других запрещенных предметов. За нарушение правил во время тестирования из аудиторий удален 41 человек, их результаты также аннулированы. Благодаря трехуровневой системе прокторинга были зафиксированы три подставных лица. Также по результатам проверки видеозаписей тестирования аннулированы баллы четырех человек". Пресс-служба МНВО РК

Как отметили в ведомстве, нарушение правил уменьшилось почти в два раза по сравнению с прошлым годом (в 2023 году – 281).

"В республиканскую апелляционную комиссию по 154 группам образовательных программ поступило более 16 тыс. заявлений на апелляцию, из них более 15 тыс. – по содержанию, 902 – по техническим причинам. По решению апелляционной комиссии удовлетворено 152 уникальных тестовых задания, из них 125 вопросов – по содержанию, 27 – по техническим причинам". Пресс-служба МНВО РК

В министерстве подчеркнули, что для участия в конкурсе грантов претенденты должны предоставить следующие документы:

копию удостоверения личности;

документ о высшем образовании (диплом и приложение);

сертификат КТ;

международные сертификаты (при наличии).

"Документы можно предоставить в приемные комиссии ОВПО как офлайн, так и онлайн через виртуальные приемные. Зачисление на обучение будущих магистрантов завершится до 28 августа". Пресс-служба МНВО РК

Ранее бывший министр образования и науки, а ныне депутат Асхат Аймагамбетов ответил на основные вопросы абитуриентов, которые не получили грант, но еще имеют на это шансы.