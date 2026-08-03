Более 43 тысяч поступающих прошли тестирование в магистратуру: сколько набрали порог

3 августа 2026 года Министерство науки и высшего образования (МНВО) Казахстана опубликовало промежуточные итоги комплексного тестирования (КТ) для поступления в магистратуру, сообщает Zakon.kz.

Из них следует, что на сегодняшний день тестирование прошли более 43 тыс. претендентов для поступления в магистратуру.

"По научно-педагогическому направлению пороговый балл набрали 44% поступающих, по профильному направлению – 21%. Средний показатель по научно-педагогическому направлению составил 75 баллов, по профильному направлению – 23. Наивысший балл – 138". Пресс-служба МНВО РК

По данным ведомства, с начала тестирования за нарушение правил были аннулированы результаты 67 участников, в том числе:

за попытки проноса смартфонов, шпаргалок и других запрещенных предметов на тестирование не были допущены 49 поступающих ;

; за нарушение правил во время тестирования из аудиторий удалены 18 человек, их результаты также аннулированы.

"В случае несогласия с результатами комплексного тестирования поступающие могут после завершения тестирования подать онлайн-апелляцию. Апелляция рассматривается в течение 7 рабочих дней, после сертификат поступающего будет доступен в личном кабинете". Пресс-служба МНВО РК

В Миннауки и высшего образования РК напомнили, что пороговый балл для поступления в магистратуру:

на научно-педагогическое направление – 75 баллов,

на профильное направление – 30 баллов.

"Всего на комплексное тестирование было подано более 61 тыс. заявлений. Между тем для обучения в магистратуре в этому году выделено около 11 тыс. грантов", – заключили в пресс-службе МНВО РК.

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