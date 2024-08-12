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Казахстану грозит частичная потеря урожая

Казахстану грозит частичная потеря урожая, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2024 12:51 Фото: primeminister.kz
В РГП "Казгидромет" сегодня, 12 августа 2024 года, предоставили корреспонденту Zakon.kz прогноз агрометеорологических условий уборки яровых зерновых.

Из него следует, что в отдельных районах на западе Казахстана к уборочным работам приступили в конце июля, на востоке, в центре и на севере страны массовая уборка урожая ожидается в первой половине августа.

"Согласно предварительным расчетам, во второй декаде августа высыхание хлебов в стеблестое будет проходить при удовлетворительных условиях. В третьей декаде августа на большей части зерносеющей зоны ожидаются хорошие условия для работы комбайна в среднем в течение 14-17 часов в сутки, однако на севере республики возможны периоды с плохими условиями для уборки урожая. Во второй половине августа ожидаемые осадки в сочетании с усилением ветра до 15-20 м/с могут вызвать полегание посевов на полях, что осложнит их уборку и может привести к частичной потере урожая".РГП "Казгидромет"

Согласно прогнозу, в первой декаде сентября условия уборки ожидаются более благоприятные, однако уже в конце декады на большей части республики ожидаются дождь и понижение температуры воздуха.

Казахстану грозит частичная потеря урожая, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2024 12:51

Фото: РГП "Казгидромет"

Специалисты гидрометцентра подчеркнули, что в предварительный прогноз будут вноситься изменения с учетом уточнения прогноза погоды на сентябрь.

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Ранее в РГП "Казгидромет" рассказали, к какой погоде готовиться жителям страны 13, 14 и 15 августа 2024 года.

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