Казахстану грозит частичная потеря урожая

В РГП "Казгидромет" сегодня, 12 августа 2024 года, предоставили корреспонденту Zakon.kz прогноз агрометеорологических условий уборки яровых зерновых.

Из него следует, что в отдельных районах на западе Казахстана к уборочным работам приступили в конце июля, на востоке, в центре и на севере страны массовая уборка урожая ожидается в первой половине августа.

"Согласно предварительным расчетам, во второй декаде августа высыхание хлебов в стеблестое будет проходить при удовлетворительных условиях. В третьей декаде августа на большей части зерносеющей зоны ожидаются хорошие условия для работы комбайна в среднем в течение 14-17 часов в сутки, однако на севере республики возможны периоды с плохими условиями для уборки урожая. Во второй половине августа ожидаемые осадки в сочетании с усилением ветра до 15-20 м/с могут вызвать полегание посевов на полях, что осложнит их уборку и может привести к частичной потере урожая". РГП "Казгидромет"

Согласно прогнозу, в первой декаде сентября условия уборки ожидаются более благоприятные, однако уже в конце декады на большей части республики ожидаются дождь и понижение температуры воздуха.

Фото: РГП "Казгидромет"

Специалисты гидрометцентра подчеркнули, что в предварительный прогноз будут вноситься изменения с учетом уточнения прогноза погоды на сентябрь.

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