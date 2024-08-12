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На Казахстан обрушится североатлантический циклон

Дождь, дожди, ливень, ливни, пасмурность, пасмурная погода, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2024 11:32 Фото: unsplash
Синоптики РГП "Казгидромет" рассказали, к какой погоде готовиться жителям страны 13, 14 и 15 августа 2024 года. Специалисты подчеркивают, что в эти дни погоду в Казахстане будет формировать североатлантический циклон, сообщает Zakon.kz.

В продолжении отмечено, что на большей части территории страны сохранится неустойчивый характер погоды.

"Пройдут дожди с грозами, шквалистым ветром и выпадением града. Сильные дожди ожидаются 13 августа на севере страны".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Также дожди пройдут 14-16 августа в двух регионах: на западе и севере страны.

Кроме того, по Казахстану ожидается усиление ветра.

"На юге и востоке страны в дневное время ожидается сильная жара +35+38°С, на остальной территории Казахстана столбики термометров будут колебаться от +18+26°С до +22+33°С".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Какая погода ожидает жителей Астаны, Алматы и Шымкента с 12 по 14 августа, можно прочитать по этой ссылке.

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