На Казахстан обрушится североатлантический циклон
Фото: unsplash
Синоптики РГП "Казгидромет" рассказали, к какой погоде готовиться жителям страны 13, 14 и 15 августа 2024 года. Специалисты подчеркивают, что в эти дни погоду в Казахстане будет формировать североатлантический циклон, сообщает Zakon.kz.
В продолжении отмечено, что на большей части территории страны сохранится неустойчивый характер погоды.
"Пройдут дожди с грозами, шквалистым ветром и выпадением града. Сильные дожди ожидаются 13 августа на севере страны".Пресс-служба РГП "Казгидромет"
Также дожди пройдут 14-16 августа в двух регионах: на западе и севере страны.
Кроме того, по Казахстану ожидается усиление ветра.
"На юге и востоке страны в дневное время ожидается сильная жара +35+38°С, на остальной территории Казахстана столбики термометров будут колебаться от +18+26°С до +22+33°С".Пресс-служба РГП "Казгидромет"
Какая погода ожидает жителей Астаны, Алматы и Шымкента с 12 по 14 августа, можно прочитать по этой ссылке.
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