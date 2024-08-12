На Казахстан обрушится североатлантический циклон

Фото: unsplash

Синоптики РГП "Казгидромет" рассказали, к какой погоде готовиться жителям страны 13, 14 и 15 августа 2024 года. Специалисты подчеркивают, что в эти дни погоду в Казахстане будет формировать североатлантический циклон, сообщает Zakon.kz.

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