Уже свыше 160 тыс. жителей Жетысуской области приняли участие в акции "Таза Қазақстан"

Республиканская экологическая акция "Таза Қазақстан" активно продолжается в области Жетысу и получает серьезную поддержку со стороны населения. На сегодняшний день в общенациональном экомероприятии приняли участие более 160 тыс. человек, сообщает Zakon.kz.

Так, к примеру, по данным областного управления общественного развития, молодежью области был начат экологический квест "Жинаquest" в рамках республиканской экоакции "Таза Қазақстан" и марафона "Добрых дел".

"В мероприятии, целью которого является привитие молодежи понимания важности поддержания чистоты окружающей среды, природы и способствование участию в общественных работах и социальной жизни, принимают участие 100 человек из числа активной молодежи, эковолонтеров, жителей и гостей города в возрасте от 16 до 35 лет", – сообщили в управлении общественного развития области Жетысу.

Игра, проводимая в пяти локациях, не только помогает очистить территорию города Талдыкоргана от мусора, но и способствует развитию ловкости, смекалки, энергичности. Участники очищают обозначенные места от мусора, преодолевают различные препятствия, отвечая на познавательные вопросы. К слову, вопросы викторины посвящены истории области Жетысу, важным природным и сакральным местам. Команды, признанные лучшими, будут награждены специальными ценными призами.

"Проведение мероприятий по очистке города в новом формате, а не в виде привычного всем субботника, несомненно, привлечет интерес молодежи, в том числе к вопросам защиты природы. Уверен, что этим мы сможем сформировать экологическую культуру среди представителей нового поколения", – выразил свое мнение директор КГУ "Жетісу жастары", депутат областного маслихата Еркебулан Акболатов.

Фото: управление общественного развития

Кроме того, завершается конкурс "Чистый двор" и "Чистая улица" в Коксуском районе. Конкурс, объявленный в рамках республиканской акции, был организован во всех 10 сельских округах данного района. По итогам конкурса будет организован масштабный районный субботник, в конце которого будут определены самые чистые улицы и чистые дворы. На заборах самых чистых дворов вывесят специальные таблички, а жителей наградят ценными подарками.

Председатель Совета ветеранов Коксуского района Сайлаубай Базилов отметил: "Масштабная акция чистоты, проводимая на уровне страны, является важнейшей декадой. Не только молодежь, но и старшее поколение принимают активное участие, будучи примером во всем. Благодаря этой общей работе, проводимой с начала весны, наш родной аул восстановился и приобрел новый облик. Начало всего благого – в чистоте. Я хочу, чтобы каждый казахстанец понимал это".

Кроме того, на берегу реки Аксу и озера Жаланашколь проводится уборка с участием 100 человек.

Фото: управление общественного развития

Кулдария Бектемисова, председатель общественного объединения "Алаколь Экосистема", отметила: "Доброе дело принесет плоды только в том случае, если каждый начнет с себя. Защита природы – священный долг всего народа, в том числе каждого гражданина, любящего свою Родину. Природа-мать привнесла столько красоты в наш регион. Именно такие акции нам нужны, чтобы сохранить эти места и передать их будущему поколению".

Стоит отметить, что в рамках акции "Таза Қазақстан" в области Жетысу задействовано 1183 единицы техники, в результате чего вывезено 6337 тонн мусора, очищено 2226 км арычной сети. Кроме того, проведен текущий ремонт 25 826 кв. м автомобильных дорог. На территории области за время акции посажено 29 514 саженцев. Данная работа охватит всю территорию области и будет продолжаться до конца года.

К слову, с начала республиканской экологической акции "Таза Қазақстан" активность проявляют и спортсмены, в том числе размещая мотивационные видеоролики, призывающие жителей региона к чистоте.

"Спорт и сохранение природы страны имеют общий аспект – ответственность и патриотизм. Именно поэтому я считаю, что мы должны вместе внести свой вклад в экологическую акцию "Таза Казахстан", – отмечает чемпион мира по тяжелой атлетике, мастер спорта международного класса Акмолда Сайрамкез.

Отметим, что 19 июня 2024 года на торжественной церемонии награждения граждан страны, активно участвовавших в противопаводковых мероприятиях, Касым-Жомарт Токаев высказался об акции "Таза Қазақстан", назвав ее важным политическим проектом.