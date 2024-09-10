Лента новостей
0
Қаз
#Всемирные игры кочевников #Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Таза Қазақстан: Молодежь Карагандинской области активно участвует в экоакции

Таза Қазақстан, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2024 10:59 Фото: акимат Карагандинской области
Жители Карагандинской области поддерживают республиканскую экологическую акцию "Таза Қазақстан". Десятого сентября молодежь Сарани очистила от мусора берег водохранилища у дамбы.

В экоакции "Молодежь за чистый Казахстан!" приняли участие 100 горожан.

Таза Қазақстан, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2024 10:59

Фото: акимат Карагандинской области

"В этом году исполняется 70 лет нашему любимому городу. Мы, молодежь, хотим сделать нашу Сарань еще чище и краше. И готовы взять на себя ответственность за будущее города и страны. Мы постоянно участвуем в экоакциях. Все лето работали трудовые отряды "Жасыл ел". Призываем всех быть неравнодушными к сохранению чистоты окружающей среды. Экология будущего зависит от нас с вами".Руководитель Молодежного ресурсного центра Сарани Сәнді Аканова
Таза Қазақстан, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2024 10:59

Фото: акимат Карагандинской области

Республиканская акция "Таза Қазақстан", инициированная главой государства в начале апреля, получила широкую поддержку казахстанцев. Так, в Сарани в ней приняли участие 360 коллективов, более 12 тысяч жителей. Вывезено 14 тысяч тонн отходов. Очищены от мусора парки и скверы, высажено более 3 тысяч саженцев различных деревьев, проведена уборка памятников истории и культуры.

Таза Қазақстан, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2024 10:59

Фото: акимат Карагандинской области

Экологические акции в регионе будут продолжаться и дальше. Задача – охватить каждый уголок области, сделать города и села чистыми и комфортными для проживания.

Таза Қазақстан, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2024 10:59

Фото: акимат Карагандинской области

Читайте также

Алматы занял первое место в рейтинге по противодействию коррупции в первом полугодии 2024 года
Алматы занял первое место в рейтинге по противодействию коррупции в первом полугодии 2024 года
В Алматы с 11 по 14 сентября будут перекрывать Кульджинский тракт
В Алматы с 11 по 14 сентября будут перекрывать Кульджинский тракт
Олжас Бектенов, правительство
Бектенов заявил, что современному производству не хватает квалифицированных рабочих
Айсулу Омарова
Карагандинская область 2024 год акция "Таза Қазақстан"
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Дожди с переходом в снег ожидаются в Казахстане
Дожди с переходом в снег ожидаются в Казахстане
Драмой завершился матч Казахстана против Словении
Драмой завершился матч Казахстана против Словении
Боксерша обратилась к Илону Маску
Скандальная боксерша Олимпиады-2024 обратилась к Илону Маску
Второй день Всемирных игр кочевников принес Казахстану 25 медалей
Второй день Всемирных игр кочевников принес Казахстану 25 медалей
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: