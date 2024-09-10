Таза Қазақстан: Молодежь Карагандинской области активно участвует в экоакции

Жители Карагандинской области поддерживают республиканскую экологическую акцию "Таза Қазақстан". Десятого сентября молодежь Сарани очистила от мусора берег водохранилища у дамбы.

В экоакции "Молодежь за чистый Казахстан!" приняли участие 100 горожан.

Фото: акимат Карагандинской области

"В этом году исполняется 70 лет нашему любимому городу. Мы, молодежь, хотим сделать нашу Сарань еще чище и краше. И готовы взять на себя ответственность за будущее города и страны. Мы постоянно участвуем в экоакциях. Все лето работали трудовые отряды "Жасыл ел". Призываем всех быть неравнодушными к сохранению чистоты окружающей среды. Экология будущего зависит от нас с вами". Руководитель Молодежного ресурсного центра Сарани Сәнді Аканова

Фото: акимат Карагандинской области

Республиканская акция "Таза Қазақстан", инициированная главой государства в начале апреля, получила широкую поддержку казахстанцев. Так, в Сарани в ней приняли участие 360 коллективов, более 12 тысяч жителей. Вывезено 14 тысяч тонн отходов. Очищены от мусора парки и скверы, высажено более 3 тысяч саженцев различных деревьев, проведена уборка памятников истории и культуры.

Фото: акимат Карагандинской области

Экологические акции в регионе будут продолжаться и дальше. Задача – охватить каждый уголок области, сделать города и села чистыми и комфортными для проживания.