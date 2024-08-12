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250 млн тенге хотели незаконно потратить в ТОО "Алматыэлектротранс"

250 млн тенге хотели незаконно потратить в ТОО &quot;Алматыэлектротранс&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2024 17:10 Фото: Zakon.kz
Прокуратурой Алмалинского района Алматы выявлено нарушение закона о государственных закупках в ТОО "Алматыэлектротранс" при заключении договора обязательного страхования работников, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно 12 августа 2024 года из релиза, опубликованного на сайте прокуратуры южной столицы.

"Нарушение выразилось в неправомерном заключении договора обязательного страхования работников, минуя портал электронных государственных закупок и на бумажном носителе. Мерами прокуратуры договор обязательного страхования расторгнут в судебном порядке, бюджетные средства 250 млн тенге возмещены в доход государства, виновные лица привлечены к административной ответственности".Прокуратура Алматы

2 июля 2024 года сообщалось, что новые меры ответственности за нарушение законодательства о госзакупках ввели в Казахстане.

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