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События

Нарушения при закупке медоборудования на 17,4 млн тенге выявили в Казахстане

Больница, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, прием у врача, фото - Новости Zakon.kz от 19.09.2026 10:01 Фото: akorda.kz
Прокуратура Федоровского района Костанайской области выявила нарушения при государственных закупках медицинского оборудования на 17,4 млн тенге в районной больнице, сообщает Zakon.kz.

Проверка показала, что при составлении технических спецификаций использовались чрезмерно детализированные характеристики. По данным прокуратуры, требования были ориентированы на конкретные модели оборудования и производителей, что искусственно ограничивало конкуренцию между потенциальными поставщиками.

В надзорном органе отметили, что такая практика противоречит законодательству о государственных закупках, а также принципам добросовестной конкуренции, равенства поставщиков и эффективного расходования бюджетных средств.

Кроме того, выяснилось, что подобные требования использовались в больнице и раньше. В частности, нарушения обнаружили при закупках гастровидеоскопов, ирригационных помп, лабораторных микроскопов, операционных столов, мониторов пациента и другого медицинского оборудования.

В прокуратуре назвали выявленную практику системной. Результаты анализа направили для учета при проведении надзорных мероприятий на территории всей области.

Ранее казахстанка стала "миллионершей" после жесткого падения на льду.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Дежурный контент-редактор
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