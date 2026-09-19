Нарушения при закупке медоборудования на 17,4 млн тенге выявили в Казахстане

Прокуратура Федоровского района Костанайской области выявила нарушения при государственных закупках медицинского оборудования на 17,4 млн тенге в районной больнице, сообщает Zakon.kz.

Проверка показала, что при составлении технических спецификаций использовались чрезмерно детализированные характеристики. По данным прокуратуры, требования были ориентированы на конкретные модели оборудования и производителей, что искусственно ограничивало конкуренцию между потенциальными поставщиками.

В надзорном органе отметили, что такая практика противоречит законодательству о государственных закупках, а также принципам добросовестной конкуренции, равенства поставщиков и эффективного расходования бюджетных средств.

Кроме того, выяснилось, что подобные требования использовались в больнице и раньше. В частности, нарушения обнаружили при закупках гастровидеоскопов, ирригационных помп, лабораторных микроскопов, операционных столов, мониторов пациента и другого медицинского оборудования.

В прокуратуре назвали выявленную практику системной. Результаты анализа направили для учета при проведении надзорных мероприятий на территории всей области.

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