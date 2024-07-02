Новые меры ответственности за нарушение законодательства о госзакупках ввели в Казахстане
В частности, поправки коснулись части 10 статьи 207 кодекса:
10. Необращение или несвоевременное обращение заказчика, организатора государственных закупок либо единого организатора государственных закупок в суд с иском о признании потенциального поставщика или поставщика недобросовестным участником государственных закупок в случае предоставления потенциальным поставщиком или поставщиком недостоверной информации по квалификационным требованиям и (или) документам, влияющим на конкурсное ценовое предложение, –
влечет штраф на должностных лиц в размере 30 МРП (110 760 тенге в 2024 году).
Помимо этого в статью 207 добавлены новые части 10-1 и 10-2:
10-1. Непредставление или несвоевременное представление заказчиком в уполномоченный орган в сфере государственных закупок сведений об уклонении поставщика от заключения договора о государственных закупках путем невнесения обеспечения исполнения договора о государственных закупках и (или) антидемпинговой суммы в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственных закупках –
влечет штраф на должностных лиц в размере 30 МРП.
10-2. Необращение или несвоевременное обращение заказчика в суд с иском о признании поставщиков недобросовестными участниками государственных закупок в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств по заключенному с ним договору о государственных закупках, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан о государственных закупках, –
влечет штраф на должностных лиц в размере 30 МРП.
Закон вводится в действие с 1 января 2025 года.
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