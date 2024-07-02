Новые меры ответственности за нарушение законодательства о госзакупках ввели в Казахстане

Президент Токаев подписал закон от 1 июля 2024 года №108-VIII "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях", сообщает Zakon.kz.

В частности, поправки коснулись части 10 статьи 207 кодекса:

10. Необращение или несвоевременное обращение заказчика, организатора государственных закупок либо единого организатора государственных закупок в суд с иском о признании потенциального поставщика или поставщика недобросовестным участником государственных закупок в случае предоставления потенциальным поставщиком или поставщиком недостоверной информации по квалификационным требованиям и (или) документам, влияющим на конкурсное ценовое предложение, –

влечет штраф на должностных лиц в размере 30 МРП (110 760 тенге в 2024 году).

Помимо этого в статью 207 добавлены новые части 10-1 и 10-2:

10-1. Непредставление или несвоевременное представление заказчиком в уполномоченный орган в сфере государственных закупок сведений об уклонении поставщика от заключения договора о государственных закупках путем невнесения обеспечения исполнения договора о государственных закупках и (или) антидемпинговой суммы в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственных закупках –

влечет штраф на должностных лиц в размере 30 МРП.

10-2. Необращение или несвоевременное обращение заказчика в суд с иском о признании поставщиков недобросовестными участниками государственных закупок в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств по заключенному с ним договору о государственных закупках, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан о государственных закупках, –

влечет штраф на должностных лиц в размере 30 МРП.

Закон вводится в действие с 1 января 2025 года.

Мы писали, что 1 июля президент подписал закон о государственных закупках.

Также мы рассказывали, что Токаев подписал поправки в Налоговый кодекс.