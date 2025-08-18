Туман, пыльная буря, гроза и жара: штормовое предупреждение объявили на вторник

В 16 областях Казахстана на 19 августа объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

На севере, востоке Карагандинской области ожидается гроза. Днем на севере области град. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Караганде днем ожидается гроза.

В горных районах области Жетысу ожидается гроза. Ветер юго-западный, днем в районе Алакольских озер порывы 15-20 м/с. На западе, юго-востоке, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность. В Талдыкоргане сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью в горных районах Алматинской области ожидается гроза. Сохраняется высокая пожарная опасность, на севере, западе, востоке области чрезвычайная пожарная опасность. В Алматы сохраняется высокая пожарная опасность. В Конаеве сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем на севере, востоке, западе, юге Атырауской области ожидается гроза. Днем на севере, востоке области ожидаются град, шквал. Днем на востоке области пыльная буря. Ветер юго-восточный с переходам на юго-западный, днем порывы 15-20, на востоке области временами 23 м/с. Днем ожидается сильная жара 35-39 градусов. На западе, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере, юге области высокая пожарная опасность. В Атырау днем ожидается гроза. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем на западе, севере Актюбинской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, днем на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара 35 градусов. На юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Актобе ожидается ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.

Днем в Жамбылской области ожидается ветер северо-восточный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. На западе, севере, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юге, в центре области высокая пожарная опасность. В Таразе сохраняется высокая пожарная опасность.

В Туркестанской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается гроза, днем град, шквал. Ветер юго-западный, на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На юго-западе области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Уральске днем ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке Павлодарской области ожидается гроза. Ночью и утром на севере, востоке области ожидается туман. В Павлодаре ночью ожидается гроза.

Ночью на юге, востоке, в центре области Абай ожидается гроза. Днем гроза, на севере, востоке, в центре области град, шквал. Ветер юго-западный, западный, на севере, востоке, в центре области 15-20, порывы 25 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Семее днем ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный, днем порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются сильный дождь, град, шквал. Гроза. Ветер юго-восточный с переходом на западный, на западе, севере, юге области 15-20, днем порывы 25 м/с. В Усть-Каменогорске ожидается гроза, днем град. Ветер юго-восточный с переходом на западный, днем порывы 15-20 м/с.

В Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на севере, в центре Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, южный, днем на западе, в центре области 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юго-западе сохраняется высокая пожарная опасность.

На севере, востоке, юге Акмолинской области ожидается гроза. Ночью и утром на севере, востоке, в центре области туман. Ветер юго-западный, западный, днем на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на севере Костанайской области ожидается туман. Ветер юго-западный, днем на западе области порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Северо-Казахстанской области ночью на севере, востоке, днем на западе, севере, востоке ожидается гроза. Ночью и утром на западе, севере области ожидается туман. Ветер юго-западный, днем на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске днем ожидается гроза. Ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.

