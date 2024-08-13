Как повышение размера утильсбора в России скажется на Казахстане

Министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев на пресс-конференции в правительстве 13 августа 2024 года рассказал, как повышение размера утильсбора в России отразится на Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Журналисты, напомнив о том, что в соседней России планируют повысить размер утильсбора, поинтересовались у министра, каких последствий следует ожидать в Казахстане.

"Я бы хотел сразу отметить и обратить внимание на то, как ведут себя наши соседи по поводу утильсбора. Они не только его не отменяют, они его повышают. И вот те, которые сегодня приводили в пример Кыргызстан, они тоже планируют вводить утильсбор. И вот здесь надо просто понимать, что Казахстан, с точки зрения и размеров первичной регистрации, и утильсбора, уже достаточно сильно отстал от соседей", – заявил Канат Шарлапаев.

Он считает, что эта ситуация не повлияет на цены. Но может привести к более негативным последствиям.

"Из-за разницы в ценах, к нам, к сожалению, может опять пойти достаточно большой поток старых автомобилей, которые вредят экологии и создают очень опасные условия на дорогах. И вот такой риск, он вполне реальный. Потому что другие страны обороняются от ввоза, давайте просто это назовем автохламом, путем создания законодательных мер. А мы считаем, что нам ограждаться не нужно. И есть риск, что из-за этого увеличения (утильсбора в России. — Прим. ред.), автохлам будет стекаться в Казахстан и нашим гражданам будет на дорогах гораздо более опасно передвигаться. Такой риск я считаю очень значительным", – отметил министр.

19 июля в Министерстве промышленности и строительства Казахстана озвучили позицию касательно отмены утильсбора.