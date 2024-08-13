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Шарлапаев об утильсборе в Казахстане: Предлагаю этот вопрос уже закрыть

утильсбор, Казахстан, Шарлапаев , фото - Новости Zakon.kz от 13.08.2024 13:59 Фото: pixabay
Министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев на пресс-конференции в правительстве 13 августа предложил закрыть тему утильсбора в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Канат Шарлапаев отметил, что вопрос утильсбора был неоднократно рассмотрен.

"Были многочисленные заседания. Вся аргументация, которая была приведена инициаторами петиции, на законных основаниях была опровергнута. И государственные органы коллективно в рамках рабочей группы приняли по этому вопросу решение. Больше у меня комментариев по этому вопросу не будет. И непроверенные утверждения псевдоэкспертов или людей, которые продолжают манипулировать этой темой, я комментировать не буду", – заявил он.

Шарлапаев отметил, что считает неправильным комментировать ситуацию, которая закончилась принятием официального решения.

"Есть законодательство, есть закон, и в рамках законодательного рассмотрения петиции решение уже было вынесено, поэтому я комментировать принятое коллективное решение государственных органов не могу. Я предлагаю этот вопрос уже закрыть и никаких комментариев по этому поводу мы давать уже больше не будем. Я еще раз говорю, что вопросы утилизационного сбора мы уже больше не комментируем, потому что официально свою позицию государственные органы по этому поводу уже высказали", – резюмировал министр.

Ранее Канат Шарлапаев рассказал, как повышение размера утильсбора в России скажется на Казахстане.

19 июля было вынесено решение касательно петиции против утильсбора. В Министерстве промышленности и строительства Казахстана не нашли оснований для его отмены.

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