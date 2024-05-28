Когда и как будут рассматривать петицию об отмене утильсбора, рассказал глава Минпромышленности

Министр промышленности и строительства РК Канат Шарлапаев на пресс-конференции в правительстве 28 мая высказался о новой петиции "За развитие промышленности" и о том, как она может повлиять на рассмотрение петиции "Против утильсбора", сообщает Zakon.kz.

Появление на официальном сайте новой петиции "За развитие промышленности" Канат Шарлапаев связывает с тем, что "есть люди, которые настаивают на поддержании курса развития промышленности".

"Закон нас обязывает обе петиции принимать во внимание при рассмотрении того или иного вопроса. То есть сам механизм законодательно предусматривает то, что мы обязательно все петиции, которые набрали соответствующее количественно голосов, будем рассматривать в установленном законодательством порядке", – отметил глава Минпромышленности.

Он же подробно озвучил и сам механизм рассмотрения петиции.

"Создается комиссия, она будет выезжать в регионы и проводить региональные консультации, возможно, даже посещать некоторые заводы и производителей. После этого подводим итоги работы комиссии, после чего проводятся общественные слушания. Весь процесс занимает порядка 40 дней, то есть с 24 мая по 5 июля мы должны будем дать формальное мнение по итогам подписанной петиции. В случае если у нас будут альтернативные петиции, они тоже будут приняты к рассмотрению и точно так же будут рассматриваться государством", – заявил министр.

Позже он заявил об угрозах, которые поступают в его адрес касательно утильсбора.

"Вы сейчас говорите, чтобы там требуют моей отставки, я несколько раз в TikTok видел видео и комментарии, есть люди, которые меня запугивают, вы это знаете. Но я скажу, вся работа, общественные процессы будут проводится в рамках закона. По петиции - подписали ее более 50 тыс человек, и она будет рассматриваться в рамках закона. И любой вопрос мы должны рассматривать в таком порядке - в рамках закона", – отметил министр.

27 мая стало известно, что казахстанцы обратились к правительству с петицией "За рост доходов Народа! За развитие промышленности!".

