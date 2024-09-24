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Шарлапаев об обязательном страховании жилья: Это не дополнительная статья расходов

Тенге, ипотека, аренда жилья, покупка квартиры, дома, деньги, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2024 16:23 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В Казахстане хотят ввести обязательное страхование имущества от чрезвычайных ситуаций. Министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев на пресс-конференции в правительстве 24 сентября 2024 года рассказал, зачем нужен такой инструмент, сообщает Zakon.kz.

Шарлапаев, говоря об обязательном страховании жилья от паводков, привел аналогию со страховкой при приобретении жилья под ипотеку.

"Когда вы ипотеку берете, вы свое жилье страхуете. У 90% людей, у которых дом в ипотеке, он застрахован. Почему он застрахован? Чтобы в случае чего банк избежал потери залога. Правильно? Потому что в ипотеке предметом залога является квартира. То есть, когда нам нужно купить квартиру в ипотеку, мы идем на то, чтобы оплачивать страховые взносы. А для того, чтобы защитить свое собственное имущество, вы считаете, мы этого делать не должны. Я считаю, что это какая-то абсолютно необоснованная логика. Это не дополнительная статья расходов. Это предупреждение потенциально следующей катастрофы", – заявил он.

При этом он подчеркнул, что в зонах подтопления оказались не только жители, у которых сложная жизненная ситуация, там были полноценные особняки, двухэтажные, капитального строительства.

"Эти люди тоже не страховали свое жилье, прекрасно понимая, где они находятся. Мы не говорим, что если дом находится в специальной зоне подтопления, то, конечно же, у него должна быть страховка. Мы не говорим про каждый дом. Но у нас существуют объекты, которые построены, извините, в пойме реки. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, если вы для банка готовы страховать свое имущество, а для самих себя не готовы, то я, извините, не согласен с такой логикой", – резюмировал Шарлапаев.

24 сентября 2024 года заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев рассказал, когда могут ввести в Казахстане норму об обязательном страховании имущества от чрезвычайных ситуаций (ЧС).

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