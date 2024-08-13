Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Семья Ержана Татишева заявила о несогласии с условно-досрочным освобождением Муратхана Токмади

Семья Татишева не согласна с УДО, фото - Новости Zakon.kz от 13.08.2024 14:37 Фото: Instagram/djamilyatokmadi
Информация о том, что Токмади, приговоренный в 2018 году к длительному тюремному сроку по обвинению в совершении заказного убийства банкира Татишева, может выйти на свободу досрочно, возмутила родных убитого.

Суд города Конаева 26 июля 2024 года удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Муратхана Токмади, осужденного за убийство казахстанского банкира Ержана Татишева.

"Хотим подчеркнуть, что наша семья была не осведомлена о возможном выходе на свободу убийцы Ержана. Мы узнали об этом из СМИ, хотя согласно законодательству и действующей практике, потерпевшая сторона должна информироваться и вызываться в суд для рассмотрения ходатайства осужденного. Представители нашей семьи о рассмотрении судом материала об УДО судом не извещались, на судебное заседание не приглашались, были не в курсе рассмотрения судом ходатайства Муратхана Токмади, соответственно, были лишены возможности выражения своего мнения касательно досрочного освобождения осужденного", – заявила семья Татишевых.

Родные убитого банкира предположили, что их не известили о рассмотрении судом ходатайства осужденного, чтобы избежать отрицательного мнения по данному поводу.

"Нам не понятно, по какой причине представителей семьи потерпевшей стороны не известили о рассмотрении судом ходатайства осужденного. А также, на каком основании оно было принято и почему представители нашей семьи не были уведомлены должным образом о заседании суда", – отметила семья Татишевых в своем заявлении.

В настоящее время адвокаты занимаются выяснением обстоятельств того, как было принято решение об условно-досрочном освобождении.


"Мы категорически не согласны с вынесенным судом постановлением об условно-досрочном освобождении осужденного Токмади и считаем постановление суда первой инстанции незаконным и подлежащим отмене. Вынесенный Токмади приговор уже был достаточно мягким для столь тяжкого циничного преступления, учитывая незаконное хранение оружия и побег из тюрьмы, прокуратура изначально запрашивала 12 лет лишения свободы", – отмечено в заявлении.

Родные Татишева также напомнили о том, что согласно существующему приговору, Токмади должен оставаться под стражей до 2030 года. Семья убитого банкира обратилась к администрации исправительного учреждения, прокуратуре и суду с призывом тщательно изучить вопрос о возможном УДО для Токмади и отказать в его удовлетворении, учитывая тяжесть совершенных им преступлений и их последствия.

"Наша семья 14 лет вела расследование и добивалась справедливого наказания для убийцы. По сообщению СМИ, 10 августа исполнитель убийства, возможно, уже вышел на свободу. Наказание составило всего семь лет. Цена человеческой жизни – семь лет. Злобный замысел унес жизнь талантливого бизнесмена, патриота, руководителя лидирующего банка. Дети остались без отца, мать до сих пор оплакивает своего сына. К огромному сожалению, вынесенный приговор не гарантия, что через несколько лет убийца окажется на свободе, не осознав своей вины, не признав, что он из корыстных или иных целей лишил человека жизни", – говорится в обращении семьи Татишевых.

Добавим, что известный казахстанский банкир Ержан Татишев был убит 19 декабря 2004 года. Спустя 14 лет в 2018 году бизнесмен Муратхан Токмади был осужден за данное преступление на 10,5 года лишения свободы. По версии следствия, Токмади был исполнителем убийства, а заказчиком выступил экс-банкир Мухтар Аблязов.

Читайте также

утильсбор, Казахстан, Шарлапаев
Шарлапаев об утильсборе в Казахстане: Предлагаю этот вопрос уже закрыть
Мобильное приложение eGov mobile, ЦОН, центры обслуживания населения, цифровые документы, удостоверение личности, паспорт, егов, egov, ЭЦП, электронная цифровая подпись
Казахстанка хотела оплатить кредит, но узнала о своей смерти
В Алматы перекроют участок улицы Сатпаева
В Алматы перекроют участок улицы Сатпаева
Айсулу Омарова
Токмади Муратхан 2024 год Убийство Семья Убийство
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Казахстанский исполнитель хита про ландыши уехал в Россию
Казахстанский исполнитель хита про ландыши уехал в Россию
Бокс могут убрать из программы Олимпиады-2028
Бокс могут убрать из программы Олимпиады-2028
Дождь, дожди, ливень, ливни, пасмурность, пасмурная погода
На Казахстан обрушится североатлантический циклон
продюсер
Баян Алагузова объяснила, почему назвала свою дочь Алисой
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: