Семья Ержана Татишева заявила о несогласии с условно-досрочным освобождением Муратхана Токмади

Информация о том, что Токмади, приговоренный в 2018 году к длительному тюремному сроку по обвинению в совершении заказного убийства банкира Татишева, может выйти на свободу досрочно, возмутила родных убитого.

Суд города Конаева 26 июля 2024 года удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Муратхана Токмади, осужденного за убийство казахстанского банкира Ержана Татишева.

"Хотим подчеркнуть, что наша семья была не осведомлена о возможном выходе на свободу убийцы Ержана. Мы узнали об этом из СМИ, хотя согласно законодательству и действующей практике, потерпевшая сторона должна информироваться и вызываться в суд для рассмотрения ходатайства осужденного. Представители нашей семьи о рассмотрении судом материала об УДО судом не извещались, на судебное заседание не приглашались, были не в курсе рассмотрения судом ходатайства Муратхана Токмади, соответственно, были лишены возможности выражения своего мнения касательно досрочного освобождения осужденного", – заявила семья Татишевых.

Родные убитого банкира предположили, что их не известили о рассмотрении судом ходатайства осужденного, чтобы избежать отрицательного мнения по данному поводу.

"Нам не понятно, по какой причине представителей семьи потерпевшей стороны не известили о рассмотрении судом ходатайства осужденного. А также, на каком основании оно было принято и почему представители нашей семьи не были уведомлены должным образом о заседании суда", – отметила семья Татишевых в своем заявлении.

В настоящее время адвокаты занимаются выяснением обстоятельств того, как было принято решение об условно-досрочном освобождении.





"Мы категорически не согласны с вынесенным судом постановлением об условно-досрочном освобождении осужденного Токмади и считаем постановление суда первой инстанции незаконным и подлежащим отмене. Вынесенный Токмади приговор уже был достаточно мягким для столь тяжкого циничного преступления, учитывая незаконное хранение оружия и побег из тюрьмы, прокуратура изначально запрашивала 12 лет лишения свободы", – отмечено в заявлении.

Родные Татишева также напомнили о том, что согласно существующему приговору, Токмади должен оставаться под стражей до 2030 года. Семья убитого банкира обратилась к администрации исправительного учреждения, прокуратуре и суду с призывом тщательно изучить вопрос о возможном УДО для Токмади и отказать в его удовлетворении, учитывая тяжесть совершенных им преступлений и их последствия.

"Наша семья 14 лет вела расследование и добивалась справедливого наказания для убийцы. По сообщению СМИ, 10 августа исполнитель убийства, возможно, уже вышел на свободу. Наказание составило всего семь лет. Цена человеческой жизни – семь лет. Злобный замысел унес жизнь талантливого бизнесмена, патриота, руководителя лидирующего банка. Дети остались без отца, мать до сих пор оплакивает своего сына. К огромному сожалению, вынесенный приговор не гарантия, что через несколько лет убийца окажется на свободе, не осознав своей вины, не признав, что он из корыстных или иных целей лишил человека жизни", – говорится в обращении семьи Татишевых.

Добавим, что известный казахстанский банкир Ержан Татишев был убит 19 декабря 2004 года. Спустя 14 лет в 2018 году бизнесмен Муратхан Токмади был осужден за данное преступление на 10,5 года лишения свободы. По версии следствия, Токмади был исполнителем убийства, а заказчиком выступил экс-банкир Мухтар Аблязов.