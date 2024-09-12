Муратхану Токмади отменили условно-досрочное освобождение

12 сентября 2024 года в Алматинском областном суде вынесено решение касательно постановления суда города Конаева об условно-досрочном освобождении (УДО) бывшего бизнесмена Муратхана Токмади, который отбывает срок за убийство банкира Ержана Татишева, сообщает Zakon.kz.

Решение касательно постановления суда города Конаева об условно-досрочном освобождении (УДО) бывшего бизнесмена Муратхана Токмади огласил судья Айбек Абу. Суд постановил отменить УДО.

"Судебная коллегия решила постановление суда Алматинской области от 26 июля 2024 года об удовлетворении ходатайства об условно-досрочном освобождении отменить. Принять новое постановление: частную жалобу адвокатов Мухамедярова и Чернова удовлетворить". Айбек Абу

Ранее сын Ержана Татишева от имени всей своей семьи попросил суд отказать осужденному Муратхану Токмади в условно-досрочном освобождении.

Банкир Ержан Татишев погиб 19 декабря 2004 года на охоте в районе станции Отар. На машине он преследовал хищников по степи. Догнав их, он передал ружье сидевшему рядом Муратхану Токмади. Тогда эксперты сделали заключение, что внедорожник случайно наехал на кочку и ружье самопроизвольно выстрелило. Татишев умер в результате огнестрельного ранения.

В тот же год Муратхан Токмади получил год лишения свободы за непредумышленное убийство Ержана Татишева и почти сразу был освобожден по амнистии.

Однако в 2017 года его вновь взяли под стражу и приговорили к трем годам лишения свободы в учреждении средней безопасности. В этот раз суд признал Токмади виновным в вымогательстве и незаконных приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке или ношении оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Позже в интервью одному из телеканалов заключенный признался в убийстве Ержана Татишева, заявив, что преступление заказал Мухтар Аблязов. После чего Генпрокуратура провела расследование по открывшимся обстоятельствам давнего убийства. Приговор 2004 года был отменен и уголовное дело было пересмотрено. В итоге в марте 2018 года Муратхана Токмади приговорили к 10,5 года лишения свободы за убийство Татишева.

23 августа 2024 года Алматинский областной суд начал рассмотрение жалобы потерпевшей стороны на постановление суда города Конаева об УДО Муратхана Токмади.

6 сентября 2024 года Муратхан Токмади рассказал, почему хочет выйти на свободу и раскаивается ли в преступлении.