Пособие по безработице в Казахстане: какой размер и как получить
В соответствии с действующим законодательством уволенные работники получают социальные выплаты по потере работы от 1 до 6 месяцев в зависимости от стажа участия в системе обязательного социального страхования и дохода за последние 24 месяца.
Выплата осуществляется за счет средств ГФСС в размере до 45% от потерянного дохода.
Для назначения выплаты уволенному работнику необходимо:
- авторизоваться на портале eGov.kz;
- в разделе "Трудоустройство и занятость" выбрать услугу "Регистрация лиц, ищущих работу";
- заказать услугу онлайн, заполнив все поля, и отправить заявку, подписав ее ЭЦП;
- в течение одного дня карьерный центр (далее – КЦ) по месту жительства заявителя предложит вакансии;
- если работа не найдена, в течение трех рабочих дней дистанционно будет присвоен статус безработного (при необходимости для сбора дополнительной информации с заявителем свяжется сотрудник КЦ).
Эту услугу в онлайн режиме также можно получить через Электронную биржу труда (enbek.kz).
При наличии сведений о регистрации в качестве безработного информационная система МТСЗН направит на мобильный телефон SMS-сообщение на согласие оказания услуги по назначению выплаты из ГФСС в проактивном формате. В случае согласия необходимо ответить на SMS-сообщение. Выплата будет назначена автоматически.
Напомним, социальная выплата на случай потери работы за счет средств ГФСС осуществляется вне зависимости от причин увольнения и предназначена для поддержки безработного человека в период, когда он ищет работу.
В заключении отмечено, что по состоянию на 1 августа 2024 года численность получателей выплаты по случаю составила 198,5 тыс. человек, при этом 148,9 тыс. гражданам выплата была назначена именно в этом году. Общая сумма выплат составила 46,5 млрд тенге.
В Бюро национальной статистики 12 августа 2024 года доложили о ситуации на рынке труда Казахстана. Официально на конец июля 2024 года в органах занятости Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан зарегистрированы 338,7 тыс. безработных. Доля зарегистрированных безработных составила 3,5% от рабочей силы.