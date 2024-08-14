Получают инъекцию и идут домой: как будут лечить онкобольных казахстанских препаратом

Профессор Nazarbayev University Дос Сарбасов 14 августа 2024 года на брифинге озвучил схему лечения онкобольных отечественным препаратом от рака, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Спикер озвучил, что пока идет 1 и 2 фаза клинических испытаний, пациенты находятся в госпитале под постоянным наблюдением. Это делается для того, чтобы врачи могли быстро предпринять меры, если что-то произойдет.

"Когда мы выйдем на третью фазу и будем знать, что у препарата минимальная токсичность, то пациенты уже не будут лежать в стационаре. Они будут амбулаторно получать инъекцию и потом смогут пойти домой", – дополнил Дос Сарбасов.

Также он рассказал, что для пациентов прописана вся диета. Например, на завтрак они не должны потреблять много сахара.

"В основе белковый завтрак. Может, что-нибудь на мясе или каша. Потом идет инъекция arsenic trioxide, 2 часа отдыхают и вводится D-форма витамина С (D-VC). На этом все, а на следующий день повторяется. Так 6 раз в неделю, а в воскресенье отдыхают. За три недели идет 18 инъекций. Потом человек неделю отдыхает и после этого получает еще 18 инъекций в последующие три недели. Инъекция делается внутривенно", – озвучил профессор.

Ранее Досым Сарбасов рассказал, на какой стадии находится разработка отечественного лекарства от рака.