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Получают инъекцию и идут домой: как будут лечить онкобольных казахстанских препаратом

Лекарство от рака , фото - Новости Zakon.kz от 14.08.2024 14:52 Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина
Профессор Nazarbayev University Дос Сарбасов 14 августа 2024 года на брифинге озвучил схему лечения онкобольных отечественным препаратом от рака, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Спикер озвучил, что пока идет 1 и 2 фаза клинических испытаний, пациенты находятся в госпитале под постоянным наблюдением. Это делается для того, чтобы врачи могли быстро предпринять меры, если что-то произойдет. 

"Когда мы выйдем на третью фазу и будем знать, что у препарата минимальная токсичность, то пациенты уже не будут лежать в стационаре. Они будут амбулаторно получать инъекцию и потом смогут пойти домой", – дополнил Дос Сарбасов. 

Также он рассказал, что для пациентов прописана вся диета. Например, на завтрак они не должны потреблять много сахара. 

"В основе белковый завтрак. Может, что-нибудь на мясе или каша. Потом идет инъекция arsenic trioxide, 2 часа отдыхают и вводится D-форма витамина С (D-VC). На этом все, а на следующий день повторяется. Так 6 раз в неделю, а в воскресенье отдыхают. За три недели идет 18 инъекций. Потом человек неделю отдыхает и после этого получает еще 18 инъекций в последующие три недели. Инъекция делается внутривенно", – озвучил профессор. 

Ранее Досым Сарбасов рассказал, на какой стадии находится разработка отечественного лекарства от рака. 

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