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Казахстанский препарат от рака будет дешевым и доступным

Лекарство , фото - Новости Zakon.kz от 14.08.2024 16:16 Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина
Профессор Nazarbayev University Дос Сарбасов 14 августа 2024 года на брифинге рассказал, что казахстанский препарат для лечения рака будет по доступной цене, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Спикер отметил, что если получится создать препарат, то он будет очень дешевый. 

"Мы считаем, что мы можем получить очень серьезный препарат, который будет доступен для всех пациентов. И не только в Казахстане. Но сейчас мы должны понять, какой тип рака будет наиболее чувствителен к этому препарату и будет подавляться", – дополнил он. 

Дос Сарбасов подчеркнул, что начал работать над препаратом еще в Америке. Ранее он заведовал научной лабораторией в ведущем онкологическом центре – MD Anderson Cancer Center, но в 2019 году вернулся в Казахстан. 

"В Америке интереса особо не было, потому что они говорят, что это денег не принесет. Препараты очень простые. Фармкомпании там говорят, что не смогут заработать на этом. Когда они делают свои новые препараты, то они продают их по бешеной цене", – заявил профессор. 

Пока цену лекарства озвучить Дос Сарбасов не может, потому что еще идет разработка. 

"Цена вопроса для меня не важна, главное – довести лекарство до ума. Сколько будет стоить – это уже следующий вопрос. Будет дешево и сердито. Также мы хотим, чтобы оба препарата (D-VC и arsenic trioxide. – Прим. ред.) производились в Казахстане. Например, DV-C уникальный, потому что нигде не используется как медицинский препарат, а arsenic trioxide привозим из Индии. Там он стоит 4 доллара, но мы можем его производить за полдоллара. Он очень дешевый. Цена – не проблема, потому что это в первую очередь будет наш препарат", – поделился Дос Сарбасов. 

Он также рассказал, что в Штатах намного дороже проводить клинические испытания. Кроме того, там дороже услуги для пациентов в больнице. 

"Койко-день у них намного дороже, чем у нас. Может, раз в 20 или 50. Там совсем другие деньги. Почему бывают очень дорогие лекарственные препараты? Это связано с тем, что большие компании тратят на разработку более 7 млрд долларов в год. Поэтому, когда они выпускают новый препарат, то у них максимально высокие цены. Им надо отбить все деньги. Это всем известно", – озвучил профессор. 

По его словам, в Казахстане на клинические испытания было затрачено около 30 млн тенге в год. 

Ранее Дос Сарбасов рассказал, на какой стадии находится разработка отечественного лекарства от рака.

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